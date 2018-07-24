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Михаил Чаплыга: Е-декларирование доходов стало амнистией незаконного обогащения депутатов
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Михаил Чаплыга: Е-декларирование доходов стало амнистией незаконного обогащения депутатов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Используя схему заимствования денежных средств, народные избранники избегают уголовной ответственности.
«Для большинства депутатов украинского парламента е-декларирование доходов стало фактически нулевой декларацией. Они показали свои миллионные доходы, был большой информационный бум. Но прошло время, и все смирились, тема улеглась», — заявил в эфире «112 Украина» политический консультант Михаил Чаплыга.
Эксперт пояснил, что депутаты нашли способы легализации своих незаконных доходов через систему одалживания и предоставления кредитов.
«Одни получают беспроцентные займы у олигархов на сорок лет, другие предоставляют кредиты, чтобы потом легализовать доходы на будущее», — сказал он.
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