Михаил Чаплыга: Е-декларирование доходов стало амнистией незаконного обогащения депутатов

Используя схему заимствования денежных средств, народные избранники избегают уголовной ответственности.

«Для большинства депутатов украинского парламента е-декларирование доходов стало фактически нулевой декларацией. Они показали свои миллионные доходы, был большой информационный бум. Но прошло время, и все смирились, тема улеглась», — заявил в эфире «112 Украина » политический консультант Михаил Чаплыга

Эксперт пояснил, что депутаты нашли способы легализации своих незаконных доходов через систему одалживания и предоставления кредитов.

«Одни получают беспроцентные займы у олигархов на сорок лет, другие предоставляют кредиты, чтобы потом легализовать доходы на будущее», — сказал он.