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Стало ясно, с какими банками работать в системе госзакупок
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Стало ясно, с какими банками работать в системе госзакупок 

Время бухгалтера 1 час назад
Правительство определилось с перечнем банков, допущенных к работе в системе госзакупок.
Заказчики смогут открывать и держать средства на спецсчетах для организации следующих процедур:
открытых конкурсов в электронном формате;
конкурсов с лимитированным участием в электронной форме;
электронных аукционов;
закрытых электронных конкурсов.
Требования к кредитным организациям изложены в Постановлении Кабмина от 29.06.2018 № 748.
Доверие оказано 18-ти банкам, среди которых:
«Сбербанк России»;
Банк ВТБ;
«Газпромбанк»;
«Российский Сельскохозяйственный банк»;
«Альфа-банк» и др.
Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р  "Об утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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