Стало ясно, с какими банками работать в системе госзакупок

Правительство определилось с перечнем банков, допущенных к работе в системе госзакупок.

Заказчики смогут открывать и держать средства на спецсчетах для организации следующих процедур:

открытых конкурсов в электронном формате;

конкурсов с лимитированным участием в электронной форме;

электронных аукционов;

закрытых электронных конкурсов.

Требования к кредитным организациям изложены в Постановлении Кабмина от 29.06.2018 № 748.

Доверие оказано 18-ти банкам, среди которых:

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р "Об утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»