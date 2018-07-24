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МособлЕИРЦ за 6 месяцев 2018 г подал в суд иски к должникам за ЖКУ почти на 600 млн рублей
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МособлЕИРЦ за 6 месяцев 2018 г подал в суд иски к должникам за ЖКУ почти на 600 млн рублей 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Специалисты МособлЕИРЦ проводят систематическую работу с должниками по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, так, в первом полугодии 2018 года в суды поданы иски к неплательщикам почти на 600 тысяч рублей, при этом должники выплатили 270 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.
«За шесть месяцев 2018 года юристами МособлЕИРЦ в суды Подмосковья было передано 13186 исковых заявлений к неплательщикам на сумму 579 миллионов рублей. После вынесения судом решения о взыскании долга для принудительного исполнения решения суда дела передаются в Сбербанк и Службу судебных приставов. В настоящий момент на исполнении находится порядка 40 тысяч документов, общая сумма задолженности по которым составляет 963 миллиона рублей», — отмечается в сообщении.
По итогам судебно-претензионной работы МосОблЕИРЦ в 2018 году должники уже оплатили более 5 тысяч исполнительных документов на 270 миллионов рублей.
Работа по взысканию долгов начинается с извещения абонентов о возникшей задолженности. За шесть месяцев с начала года специалисты МособлЕИРЦ совершили 133 тысячи телефонных звонков неплательщикам и разослали 41 тысячу долговых извещений. В долговых извещениях размещается подробная информация о сумме задолженности и рекомендуемых сроках оплаты. Большая часть жителей старается оплатить счета сразу после получения извещения. Тем абонентам, кто по объективным обстоятельствам не может оплатить всю сумму долга, расчетный центр предлагает заключить договор о рассрочке платежа.
Если должник не платит, ему может быть ограничено энергоснабжение или водоотведение.
«В 2018 году специалисты МособлЕИРЦ отключили от электроэнергии около 11 тысяч абонентов. Как показывает практика, 95% должников после отключения находят средства на оплату ЖКУ. Однако для того, чтобы вновь воспользоваться электричеством, например, недисциплинированным гражданам приходится оплачивать не только задолженность, но и услуги по подключению к электросетям», — добавляется в сообщении.
Если должник и после отключения продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. При сумме задолженности свыше 30 тысяч рублей должнику могут ограничить выезд за пределы РФ. В 2018 году МособлЕИРЦ инициировал вынесение 1423 постановлений об ограничении права выезда должников за границу.
«МособлЕИРЦ обладает достаточными компетенциями и опытом, чтобы успешно вести качественную работу по взысканию долгов. Так, например, в Воскресенском районе уровень сбора платежей вырос по сравнению с прошлым годом, положительная динамика наблюдается в Дзержинском, Каширском городских округах. Мы внедряем новые форматы работы, используем аналитику, электронные сервисы, работаем в межведомственных комиссиях в муниципальных районах и городских округах», — сказал генеральный директор МособлЕИРЦ Владислав Колесников.
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