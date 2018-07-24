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Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
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Голикова сообщила о предложениях по новому порядку индексации пенсий 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, в рамках второго чтения законопроета о повышении пенсионного возраста правительство предложит иной порядок индексации, чем был ранее, заявила в ходе вступительного слова заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова.
«В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответсвенно, в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем был ранее, для того чтобы у всех была гарантированная позиция по поводу того, как правительство собирается работать с параметрами пенсионной системы не только в ближайшем трёх — шестилетнем цикле, но и на более долгосрочную перспективу», — сказала она.
19 июля Госдума приняла в I чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Глава Минтруда Максим Топилин в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме заявил, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии на тысячу рублей в месяц, то есть на 12 тыс. рублей в год. По словам главы Минтруда, пенсии будут индексироваться темпами вдвое выше инфляции, чего никогда не было в России. Топилин подчеркивал, что все средства от повышения пенсионного возраста будут направлены на повышение пенсий неработающим пенсионерам.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин в июне.
Согласно текущему варианту законопроекта, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
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