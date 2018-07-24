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В Воскресенском районе выявлен незаконный ломбард
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В Воскресенском районе выявлен незаконный ломбард 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Виновный приговорен к штрафу в сумме 20 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как было установлено в ходе проверки, предприниматель открыл комиссионный магазин, где гражданам предоставлялись займы под залог товара с выплатой процентов. С клиентами заключались договоры комиссии с правом ее возврата владельцем с выплатой неустойки. При этом, согласно законодательству, индивидуальный предприниматель не вправе осуществлять деятельность ломбарда, в том числе по предоставлению потребительских кредитов. Таким образом, заключенные им договоры фактически являлись недействительными.
Напомним, сотрудница сергачского ломбарда присвоила 95 тысяч рублей по поддельным бумагам.
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