В Воскресенском районе выявлен незаконный ломбард

Виновный приговорен к штрафу в сумме 20 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено в ходе проверки, предприниматель открыл комиссионный магазин, где гражданам предоставлялись займы под залог товара с выплатой процентов. С клиентами заключались договоры комиссии с правом ее возврата владельцем с выплатой неустойки. При этом, согласно законодательству, индивидуальный предприниматель не вправе осуществлять деятельность ломбарда, в том числе по предоставлению потребительских кредитов. Таким образом, заключенные им договоры фактически являлись недействительными.

Напомним, сотрудница сергачского ломбарда присвоила 95 тысяч рублей по поддельным бумагам.