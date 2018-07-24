Индексации пенсий будут проводиться ежегодно 1 января

«В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения [законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство] предложим иной порядок индексации, чем был ранее», — сообщила Голикова.

Сейчас пенсии индексируются два раза в год: 1 февраля на уровень инфляции, 1 апреля в зависимости от доходов Пенсионного фонда России . Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с 2019 года вырастет в среднем на одну тысячу рублей. В 2024 году минфин ожидает роста средних пенсий по стране до отметки 20 тысяч рублей.

Кроме того, правительство планирует возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года, сообщила Голикова. «Начиная с 2020-го и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта „Демография“, — сказала вице-премьер.