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АТОР оценила ущерб клиентов «Натали Турс»
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АТОР оценила ущерб клиентов «Натали Турс» в 1,2 млрд руб 

Прайм 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Ущерб клиентов компании "Натали Турс", объявившей об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно, может составить 1,183 миллиарда рублей и будет касаться более 30 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
"Согласно последним данным, полученным от осведомленных источников АТОР, до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тысяч путевок. Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров "Натали Турс" может затронуть порядка 30,8 тысячи человек. Соответственно, объем ущерба может составить 1,183 миллиарда рублей (или почти 18,5 миллиона долларов США)", — пояснил представитель ассоциации.
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