Омские предприниматели заплатили 58 миллионов рублей за патенты

Чаще всего патентную систему налогообложения применяют рантье и программисты. Строители от покупки патентов начали отказываться. В 1 полугодии 2018 года предприниматели региона приобрели патенты на сумму более 58 млн руб. Об этом сообщает УФНС России по Омской области. Их стоимость в этом периоде возросла на пять миллионов рублей. В налоговой службе пояснили, что это связано с тем, что патенты с каждым годом выдаются на более длительный срок — от 6 до 12 месяцев.

— Общее количество патентов, выданных со сроком начала действия до 1 июля 2018, снижено на 11% до 1470 штук относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшее снижение произошло в сфере услуг по ремонту жилья, монтажным и сварочным работам, — добавили налоговики.

Всего с заявлениями на выдачу патентов обратились 1238 предпринимателей. В их числе 48 бизнесменов, которые воспользовались налоговыми каникулами. В первом полугодии прошлого года таковых было 76 человек.

В налоговой также подчеркнули, что этот налоговый режим в 2018 году стал более востребован по таким видам деятельности, как сдача в аренду помещений и оказание услуг по разработке программ для ЭВМ. По ним дополнительно приобретено 113 патентов на шесть миллионов рублей.

Напомним, применять патентную систему налогообложения могут индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников у которых не превышает 15 человек. При этом учитываются все виды деятельности ИП. Применение патентной системы освобождает от уплаты налога на доходы физлиц, налога на имущество физлиц и налога на добавленную стоимость.