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Жители Оренбуржья не оплатили более 107 тысяч кредитов
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Жители Оренбуржья не оплатили более 107 тысяч кредитов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбуржцы вовремя не оплатили более 107 тысяч банковских кредитов.
Зачастую в ситуацию с долгами приходится вмешиваться приставам. Так, один из жителей области задолжал кредитной организации свыше 200 тысяч рублей. Решение Центрального районного суда города Оренбурга о взыскании задолженности мужчина проигнорировал. Судебным приставам пришлось арестовать автомобиль должника и передать Chevrolet Cobalt на ответственное хранение взыскателю. В этот же день оренбуржец полностью выплатил долг, и ему вернули машину.
Всего благодаря приставам в этом году удалось погасить банковские задолженности на сумму более 942 миллионов рублей.
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