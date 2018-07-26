Жители Оренбуржья не оплатили более 107 тысяч кредитов

Оренбуржцы вовремя не оплатили более 107 тысяч банковских кредитов.

Зачастую в ситуацию с долгами приходится вмешиваться приставам. Так, один из жителей области задолжал кредитной организации свыше 200 тысяч рублей. Решение Центрального районного суда города Оренбурга о взыскании задолженности мужчина проигнорировал. Судебным приставам пришлось арестовать автомобиль должника и передать Chevrolet Cobalt на ответственное хранение взыскателю. В этот же день оренбуржец полностью выплатил долг, и ему вернули машину.

Всего благодаря приставам в этом году удалось погасить банковские задолженности на сумму более 942 миллионов рублей.