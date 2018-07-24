Кредитная карта без визита в банк: тонкости оформления

Мы привыкли, что с помощью интернета можно легко и быстро решать любые проблемы: осуществлять платежи, проводить совещания и даже заключать сделки. Но современные технологии шагнули еще дальше. Усовершенствованные механизмы системы оценки кредитоспособности заемщиков позволили банкам внедрить возможность оформления кредитной карты через интернет без визита в банк. Благодаря данному сервису клиентам стал доступен новый комфортный способ управления своим временем и финансами.

Еще несколько лет назад, чтобы оформить кредитную карту, нужно было приехать в банк. Часто для этого требовался не один, а несколько визитов. С учетом подготовки необходимого пакета документов получение кредитной карты отнимало много сил и времени.

В настоящее время банки предлагают клиентам удаленно ознакомиться с условиями по кредитным картам и, потратив несколько минут на заполнение анкеты, получить предварительное кредитное решение, то есть заключение банка о возможности оформления для вас того или иного карточного кредитного продукта. Заполнить анкету онлайн можно на сайте того или иного банка, на сайте банковского портала-агрегатора, а также в личном кабинете онлайн-приложения вашего банка.

Как оформить заявку на кредитную карту, не выходя из дома? Оформление такой заявки очень простое, выполнить его можно всего в несколько шагов.

Шаг 1. Изучаем условия

Внимательно изучите условия кредитных карточных продуктов различных банков. Обратите внимание на длительность льготного периода, стоимость годового обслуживания, лимит по карте, размер ежемесячного платежа и бонусные программы. Выберите карту, которая подходит именно вам.

Шаг 2. Заполняем анкету

На сайте банка или агрегатора заполните анкету. Как правило, в нее требуется внести паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, а также указать гражданство и размер ежемесячного дохода. Обязательным условием отправки анкеты будет получение вашего согласия на обработку банком ваших персональных данных. Чтобы это сделать, поставьте галочку в соответствующем пункте анкеты.

Шаг 3. Прикрепляем документы

Заполняя анкету, вы можете приложить к ней онлайн нужные документы в электронном виде. Сдать их можно и позже, передав сотруднику банка, который подъедет к вам домой или в офис в удобное время.

Шаг 4. Ожидаем решения банка

На этапе рассмотрения вашей анкеты сотрудники банка могут связаться с вами для уточнения некоторых деталей по мобильному телефону или по электронной почте, которую вы указали в анкете. На основании совокупной информации банк примет предварительное кредитное решение. Обычно вы можете узнать его сразу же после заполнения онлайн-заявки. Если решение положительное, автоматическая система, как правило, формирует для вас индивидуальное кредитное предложение. Если вы хотите оформить кредитную карту в своем банке, заполнить заявку вам будет еще проще. Для этого в большинстве случаев вам нужно в онлайн-приложении банка войти в личный кабинет, выбрать интересующую вас карту в соответствующем разделе. Затем система просит вас согласиться с проверкой вашей кредитной истории. И уже после подтверждения согласия и отправки заявки банк рассмотрит вашу информацию и примет решение.

Вне зависимости от того, какой способ оформления заявки вы выбрали, банк, как правило, высылает вам SMS-уведомление, если принятое решение будет положительным.

Кстати, и для получения карты после ее выпуска вам не придется тратить ни минуты времени для визита в банк — у многих банков работает курьерская служба, которая доставит ее домой или в офис в удобное для вас время.

Какой способ оформления безопаснее? Следует помнить, что ваши персональные данные могут быть предметом пристального внимания кибермошенников. При передаче информации онлайн нужно пользоваться только надежными сайтами. Во избежание риска похищения ваших персональных данных стоит заполнять онлайн-заявки непосредственно на сайтах банков. На сомнительных порталах не вводите персональную информацию, не загружайте копию паспорта. При заполнении заявки в личном кабинете на официальном сайте банка убедитесь в использовании безопасного соединения.

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