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В Севергазбанке стартовала программа «Семейная ипотека»
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В Севергазбанке стартовала программа «Семейная ипотека» 

Банки.ру 45 минут назад
Севергазбанк запускает программу льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. В рамках программы предусмотрено предоставление ипотечных кредитов семьям, в которых начиная с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок. При подаче заявки на оформление ипотеки со стандартным пакетом документов необходимо будет представить свидетельства о рождении детей, уточняют в кредитной организации.
Размер льготной ставки по программе составляет 6% годовых в течение льготного периода. Льготный период составляет три года с даты выдачи кредита в случае рождения второго ребенка и пять лет с даты выдачи кредита в случае рождения третьего ребенка. Если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет.
Продуктовый виджет
Государственная программа субсидирования ипотеки для семей с несколькими детьми начала действовать в текущем году по поручению президента Владимира Путина. «Данные условия беспрецедентны для российского рынка ипотечного кредитования. Льготная ставка поможет существенно сэкономить на ежемесячных выплатах семьям с детьми, особенно в тот период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком», — комментирует заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко.
Ипотечные кредиты по льготной ставке можно направить на приобретение жилья и рефинансирование ипотеки на первичном рынке. По новой программе сумма кредита может составлять от 300 тыс. до 3 млн рублей (8 млн рублей в случае, если предмет ипотеки расположен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге либо Ленинградской области). Срок кредита — от трех до 25 лет, первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Оформить ипотеку можно во всех регионах присутствия банка: Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской, Архангельской, Новгородской областях и Республике Коми.
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