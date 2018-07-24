Жертвами «Натали Турс» могут стать 30 тысяч россиян

Жертвами аннуляции туров компанией «Натали Турс» могут стать более 30 тысяч россиян. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.

По ее данным, туристическая фирма продала клиентам 14 тысяч путевок, что грозит убытками 30,8 тысячи человек, суммарный ущерб которых может равняться почти 1,2 миллиарда рублей.

При этом в АТОР отмечают, что путевки от имени «Натали Турс» продавали еще три компании, а суммарное финансовое обеспечение всех юридических лиц составляет 150,5 миллиона рублей, что компенсирует убытки лишь 13% пострадавших.

В начале июля «Натали Турс» аннулировала путевки своих клиентов, в том числе полностью оплаченные. Генеральный директор компании Владимир Воробьев объяснил это «проблемами с продажами и ликвидностью».