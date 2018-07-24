Ещё
Жертвами «Натали Турс» могут стать 30 тысяч россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами «Натали Турс» могут стать 30 тысяч россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жертвами аннуляции туров компанией «Натали Турс» могут стать более 30 тысяч россиян. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.
По ее данным, туристическая фирма продала клиентам 14 тысяч путевок, что грозит убытками 30,8 тысячи человек, суммарный ущерб которых может равняться почти 1,2 миллиарда рублей.
При этом в АТОР отмечают, что путевки от имени «Натали Турс» продавали еще три компании, а суммарное финансовое обеспечение всех юридических лиц составляет 150,5 миллиона рублей, что компенсирует убытки лишь 13% пострадавших.
В начале июля «Натали Турс» аннулировала путевки своих клиентов, в том числе полностью оплаченные. Генеральный директор компании Владимир Воробьев объяснил это «проблемами с продажами и ликвидностью».
Несколько дней спустя пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщала, что «Натали Турс» не сможет самостоятельно расплатиться со всеми пострадавшими клиентами, так как финансовая гарантия компании составляет 150,5 миллиона рублей, а фонд персональной ответственности — еще шесть миллионов, в то время как туров компания продала на 15 миллионов долларов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции205
Основательница Femen покончила с собой55
Основательница Femen покончила с собой51
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую201
Максакова потеряла сына в его день рождения19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение