Деловой совет БРИКС предложит ввести безвизовый режим для предпринимателей

"Все наши страны практически подошли к тому, что уже, видимо, будет введена специальная карта БРИКС, позволяющая нашим предпринимателям двигаться из страны в страну в свободном режиме", — сказал он.

По словам Катырина, это по сути означает безвизовый режим для предпринимателей государств — участников БРИКС ( Бразилия , Россия, Индия Китай , ЮАР).

"Аналогичный механизм есть в АТЭС , предприниматели пользуются картами АТЭС. Эти бизнесмены не имеют сейчас никаких проблем при передвижении из страны в страну в рамках стран — участниц этой организации. Вот приблизительно такую же карту есть идея ввести в БРИКС", — сообщил глава ТПП РФ.

"Бизнес будет предлагать эту идею вниманию глав государств, чтобы они принимали решение [на саммите в Йоханнесбурге 26-27 июля]", — отметил Катырин.

Он также добавил, что Новый банк развития БРИКС мог бы предложить более выгодные ставки по кредитованию проектов, чем те, которые предлагают национальные банки в странах организации.

"Банк по кредитным условиям должен быть лучше национальных банков, его условия должны быть намного привлекательнее. Если сейчас в России от 8,5% до 11% ставки предлагаются для бизнеса, то банк должен предлагать ниже 8%. Если в Китае — 6-7%, то банк должен предлагать ниже 6%, чтобы люди поверили в этот банк и стали с ним работать", — сказал он.

По словам Катырина, этот вопрос был обсужден в ходе встречи Делового совета БРИКС с руководством Нового банка развития.

"Наша делегация также выразила надежду, что банк будет больше уделять времени обеспечению взаиморасчетов в национальных валютах. И банк согласился с этим предложением. Есть все условия для того, чтобы обеспечить компаниям возможность заключать договора в национальных валютах", — отметил глава ТПП РФ.

Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал операционную деятельность, было одобрено 15 проектов на общую сумму свыше $3,5 млрд — из них по четыре в Китае и в Индии, по три в России и Бразилии, и один в ЮАР.

В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может достичь $44 млрд