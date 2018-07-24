Деловой совет БРИКС предложит ввести безвизовый режим для предпринимателей 

ТАСС, 24 июля. Деловой совет БРИКС предложит главам государств этой организации обсудить на предстоящем 26-27 июля саммите в Йоханнесбурге введение для бизнесменов карт, обеспечивающих безвизовое перемещение. Об этом заявил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин по итогам заседания Делового совета БРИКС в Дурбане (ЮАР).
"Все наши страны практически подошли к тому, что уже, видимо, будет введена специальная карта БРИКС, позволяющая нашим предпринимателям двигаться из страны в страну в свободном режиме", — сказал он.
По словам Катырина, это по сути означает безвизовый режим для предпринимателей государств — участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
"Аналогичный механизм есть в АТЭС, предприниматели пользуются картами АТЭС. Эти бизнесмены не имеют сейчас никаких проблем при передвижении из страны в страну в рамках стран — участниц этой организации. Вот приблизительно такую же карту есть идея ввести в БРИКС", — сообщил глава ТПП РФ.
"Бизнес будет предлагать эту идею вниманию глав государств, чтобы они принимали решение [на саммите в Йоханнесбурге 26-27 июля]", — отметил Катырин.
Он также добавил, что Новый банк развития БРИКС мог бы предложить более выгодные ставки по кредитованию проектов, чем те, которые предлагают национальные банки в странах организации.
"Банк по кредитным условиям должен быть лучше национальных банков, его условия должны быть намного привлекательнее. Если сейчас в России от 8,5% до 11% ставки предлагаются для бизнеса, то банк должен предлагать ниже 8%. Если в Китае — 6-7%, то банк должен предлагать ниже 6%, чтобы люди поверили в этот банк и стали с ним работать", — сказал он.
По словам Катырина, этот вопрос был обсужден в ходе встречи Делового совета БРИКС с руководством Нового банка развития.
"Наша делегация также выразила надежду, что банк будет больше уделять времени обеспечению взаиморасчетов в национальных валютах. И банк согласился с этим предложением. Есть все условия для того, чтобы обеспечить компаниям возможность заключать договора в национальных валютах", — отметил глава ТПП РФ.
Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал операционную деятельность, было одобрено 15 проектов на общую сумму свыше $3,5 млрд — из них по четыре в Китае и в Индии, по три в России и Бразилии, и один в ЮАР.
В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может достичь $44 млрд