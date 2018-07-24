Законопроект о налогах для самозанятых скоро будет внесён в Госдуму

Правительство находится на завершающей стадии подготовки к внесению в Госдуму законопроекта о страховых взносах для самозанятых россиян. Все, кто получает доход неофициально, должны отчислять средства в фонды социального страхования, говорится в документе.

Об этом заявила 24 июля член Комитета Совета Федерации Елена Попова в эфире парламентского утра на телеканале «Вместе — РФ». «Нам надо вывести самозанятых граждан из тени, надо сделать так, чтобы они платили за медицинское обслуживание в рамках ОМС, делали взносы в пенсионный фонд. Иначе страдают регионы, потому что нагрузка за неработающих граждан ложится на них», — сказала Попова.

Она напомнила, что сегодня на пленарном заседании палата рассмотрит закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования. Это позволит приостанавливать действия полиса обязательного медицинского страхования и признания его недействительным в случаях призыва и поступления на военную службу или прекращения гражданства РФ , аннулирования вида на жительство, утраты или лишения статуса беженца.

Попова считает, что этот документ уже является прорывным шагом, но главное — это решение проблем, связанных с самозанятыми, их статусом и налогами. Пока что для некоторых категорий из них, например, нянь, продлены налоговые каникулы, но вечно это продолжаться не может.

«Налоговыми каникулами воспользовался очень маленький процент людей, граждане просто о себе не заявляют. Остаётся лазейка, и граждане подрабатывают, не платя налоги. А потом жалуются в регионах и нам на то, что им оказывается ненадлежащая медпомощь. Но в этом нет ничего удивительного. Надо перестать скрываться и тогда все встанет на сови места», — считает Елена Попова.