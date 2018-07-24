Прожиточный минимум в Курганской области вырос на 3,8%

Во втором квартале текущего года средняя величина прожиточного минимума в Курганской области выросла на 3,8%, или на 358 руб. — до 9372 руб. на человека. Новая величина показателя утверждена региональным правительством, [пишет] (https://ura.news/news/1052344008) URA.RU.

Для трудоспособного населения в Курганской области величина прожиточного минимума была увеличена до 10361 руб., для детей — до 10347 руб., для пенсионеров — до 8031 руб.

Прожиточный минимум используется для расчета социальных доплат малоимущим гражданам и для оценки уровня жизни населения.