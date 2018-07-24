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Покупку подержанных машин упростят
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Покупку подержанных машин упростят 

Финмаркет 42 минуты назад
Фото: Финмаркет
Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина, который подразумевает, что гражданам откроется доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу министерства. Это позволит россиянам и банкам оперативно проверять юридическую «чистоту» автомобилей: процесс займет несколько минут, а не дней, говорят эксперты. Банки будут быстрее выдавать кредиты на покупку подержанных машин, а граждане — продавать их друг другу.
Перед покупкой подержанного автомобиля необходимо проверить, находится ли он в залоге или угоне. Сейчас сделать это можно только на сайте Федеральной нотариальной палаты. Сведения реестра доступны онлайн, но получить выписку можно, только обратившись к нотариусу. Законопроектом Минфина же предлагается внести поправки в «Основы законодательства РФ о нотариате» и дать доступ к реестру движимого имущества гражданам. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что получение выписок из реестра в режиме онлайн создаст более комфортные условия для населения и банков.
Если законопроект будет принят, гражданину больше не нужно будет посещать нотариуса лично, заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Выписка с подтверждающей электронной подписью нотариуса будет пересылаться в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг — ее можно будет распечатать дома.
Процесс станет проще и для банков, пишут «Известия». При выдаче займа на покупку автомобиля на вторичном рынке кредитная организация проверяет юридическую чистоту залога, в качестве которого выступает сама машина. Сейчас представителю финансовой организации после оценки авто на сайте ФНП также нужно явиться в офис нотариуса для получения выписки. Благодаря нововведению для банков будет действовать тот же механизм, что и в случае покупки-продажи авто между гражданами напрямую.
Если клиент приобретает подержанное авто в кредит, оценку потенциального залога банк проводит с помощью данных ГИБДД и специализированных компаний, отметил управляющий директор по розничным продуктам группы Абсолют Банка Антон Павлов. Благодаря новации, необходимость в этом отпадет. В ВТБ согласны, что обобщение данных об автомобиле на единой платформе повысит удобство их использования.
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