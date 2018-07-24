Как пенсионная реформа отразится на жителях Ростовской области

Большое количество споров ведется сегодня по поводу пенсионной реформы в России . Напомню, она предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Обосновывается данная реформа ростом продолжительности жизни (как в России, так и во всем мире) и общим старением населения, означающим, что доля пенсионеров неуклонно растет, соответственно каждому работающему содержать пенсионеров ежегодно все дороже. Также общеизвестно, что пенсионный возраст в экономически развитых странах для мужчин в основном составляет 65 лет, а женщины выходят на пенсию в 60 — 65 лет. Пенсионный возраст 55 — 60 свойственен лишь постсоветским странам, многие из которых также реформируют его в сторону увеличения. Россия в целом не является исключением, лишь одной из последних подхватывая общемировую тенденцию.

Чего же ожидать от пенсионной реформы жителям Ростовской области ? Давайте посмотрим вместе. Население Ростовской области за последние годы сократилось с 4,254 миллиона человек в 2012 году до сегодняшних 4,231 миллиона. За тот же период количество пенсионеров возросло с 1,25 миллиона до 1,3. Растет также процент пенсионеров — с 294 до 309 на тысячу населения. При этом занятых в экономике в Ростовской области в 2012 году было 1,99 миллиона человек, а в 2017-м уже почти 1,97.

Не стоит забывать, что советская пенсионная система разрабатывалась в 20-х годах прошлого века в совершенно иных социально-экономических условиях. Она имела скорее идеологическую, а не экономическую основу. Также важно обратить внимание, что средняя продолжительность жизни в тот период составляла 40 — 45 лет. Конечно, столь низкий показатель обосновывается высокой детской смертностью того периода. Тем не менее пенсионный возраст тогда был достаточно высоким. Более того, к реформе пенсионной системы давно приступили все постсоветские государства в той или иной степени, и только Россия и Узбекистан пока придерживаются возрастного порога, установленного почти век назад. Очевидно, что пенсионная реформа неминуема.

Тем не менее при ее проведении и для положительного результата необходимо решить ряд экономических задач.

Во-первых, повышая срок выхода на пенсию, стоит сразу задуматься, где и кем граждане будут работать. Очевидно, что и сейчас многие люди пенсионного возраста работают (полный день) или подрабатывают, при этом их доходы суммируются, и потеря работы для работающего пенсионера влияет на уровень доходов и качество жизни, хотя и не является фатальной. После реформы они смогут рассчитывать лишь на пособие по безработице, и то сравнительно кратковременное. Следовательно, параллельно с реформой необходимо в сжатые сроки создавать дополнительные рабочие места, не забывая, что на них будет претендовать и молодежь, которой надо создавать семьи, обзаводиться детьми и делать карьеру.

Во-вторых, понимая, что содержание пенсионеров ложится на плечи работающих, не стоит упускать из вида, что размер пенсии в России относительно невелик, и дети и так помогают родителям пенсионерам. В будущем же может сложиться ситуация, когда, не найдя работу, взрослый родитель может полностью перейти на обеспечение к детям, что приведет к еще большему увеличению их (работающих детей) расходов.

Не стоит забывать и такое традиционное явление в нашем обществе, как институт бабушек и дедушек, присматривающих за внуками, пока их родители заняты на работе. Соответственно, необходимо помнить об инфраструктуре общественного сектора и качественно развивать воспитательный процесс в школе, в разного рода кружках и спортивных секциях, пока родители и бабушки будут заняты на рабочих местах.

В-третьих, экономическая суть пенсионного обеспечения состоит в том, что человек всю жизнь трудился, копил себе на достойную старость (в нашем случае через пенсионные отчисления) и, выходя на пенсию, тем самым гарантировал себе достойное существование и то, что он не будет обузой. Средний размер начисленной пенсии вряд ли может обеспечить такой уровень жизни, притом что последние пару лет реальный размер пенсий ежегодно снижался на 3 — 5 процентов, а прогнозируемое повышение пенсий кардинально данную ситуацию не изменит. Поэтому стоит поискать более оптимальную модель накопления, сохранения и преумножения средств для выплаты достойного пенсионного содержания согражданам.

В ряду экономических факторов особняком стоит неэкономический, который тем не менее является системообразующим. Речь идет о средней продолжительности жизни, ведь на пенсии человек должен прожить какую-то часть своей жизни. Так вот, в США она составляет 78 лет, в Норвегии 79, в ЕС мне среднюю продолжительность жизни ниже 75 лет найти не удалось, в России же она составляет 66 лет, что даже ниже, чем в некоторых постсоветских странах. Следовательно, за ближайшие годы реформы придется приложить все усилия для повышения качества жизни населения так, чтобы средняя продолжительность жизни росла.

P. S.