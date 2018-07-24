ЦБ готов определиться с накоплениями «молчунов»

ЦБР готов на уступки относительно пенсионных накоплений «молчунов»

Банке России готовы определиться с судьбой 1,8 трлн руб. пенсионных накоплений "молчунов" после введения индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

"Молчуны", не определившиеся с выбором НПФ, а также граждане, формирующие свои пенсионные накопления в частных управляющих компаниях (ЧУК), смогут остаться в прежней системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и не конвертировать накопления в индивидуальный пенсионный капитал, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов . Такие граждане должны будут заявить об отказе от конвертации.

"Вы можете не принять эти условия (конвертации ОПС в ИПК), и в этом случае вы останетесь в предыдущей парадигме", — отметил топ-менеджер.

По его словам, ОПС "остается только в формате ГУК (государственная управляющая компания, ее функции выполняет ВЭБ ) и ЧУК", пишет "Коммерсант".

Дискуссия о введении индивидуального пенсионного капитала взамен пенсионных накоплений ведется третий год. Одним из главных вопросов является механизм трансформации уже накопленных средств на счетах граждан (более 4 трлн руб.) в капитал нового типа. Накопления граждан сейчас инвестируют НПФ, частные управляющие компании и ВЭБ. До сих пор концепция ИПК содержала порядок действий лишь для граждан, выбравших НПФ: их накопления будут конвертированы в ИПК автоматически. Дальнейшее накопление будет происходить за счет средств работника. В первый год введения ИПК отчислений не будет, затем ежегодно ставка будет повышаться на 1 процентный пункт, пока не достигнет 6% от заработной платы.

В мае этого года, когда ЦБ и Минфин возобновили дискуссию о ИПК, но С. Швецов не смог уточнить, что же станет с "молчунами" при введении новой пенсионной системы. Между тем на начало этого года граждан, не сделавших свой выбор в пользу НПФ, согласно данным ЦБ, было свыше 41,7 млн, или 54,3% от общего числа застрахованных лиц. Их накопления оценивались в 1,8 трлн руб. При этом 46% клиентов ГУК находились в возрасте 30-50 лет, их средний счет составлял 78,3 тыс. руб. (без учета инвестдохода за 2017 год), следует из данных ВЭБа.

Еще 405,5 тыс. человек (0,5% от общего числа россиян, формирующих пенсионные накопления) сделали выбор в пользу ЧУК (43 млрд руб.).

"У всех этих людей просто нет договора. Изменить статус накопленных ими денег без их желания невозможно. А в отношении клиентов НПФ, которые заключали соответствующий договор, уже можно изыскивать какие-то методы, например, изменить статус правоотношения по договору", — объясняет топ-менеджер одного из крупнейших НПФ.