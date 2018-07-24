Жители Ростовской области задолжали банкам миллиарды рублей

По подсчетам экспертов, рынок розничного кредитования в стране без учета ипотеки по итогам прошлого года составил 6,1 триллиона рублей. При этом 23 процента — доля просроченной задолженности по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО). Кредитные организации по специфике своей деятельности не являются взыскателями долгов, они передают их коллекторским агентствам. Учитывая, какие огромные суммы крутятся в этой сфере, она привлекает не только добросовестных взыскателей.

Как рассказал член совета НАПКА Павел Михмель, одна из негативных тенденций нынешнего года — рост активности организаций, которые называют себя коллекторами, рекламируют свою деятельность, но, по сути, занимаются уголовно наказуемыми делами: портят имущество должников, всячески их запугивают. Ни малейшей пользы не приносят должникам фирмы, обещающие за определенную «абонентскую» плату помочь избавиться от долговых обязательств с помощью только им известных юридических уловок. В реальности они пишут разного рода обращения, исковые заявления, которые не дают никакого результата.

По словам генерального директора южного коллекторского агентства L-Collection Антона Воза, должник отнюдь не бесправен перед коллекторами. Так, коллектор не имеет права отправлять ему более 16 сообщений с напоминанием о долге и звонить больше восьми раз в месяц. Причем делать это можно только в отведенное время. Грубить незадачливому заемщику, повышать голос, переходить на ты категорически запрещено. Профессиональный коллектор постарается предложить такие условия погашения кредита, которые позволят не только выплатить долг, но и исправить кредитную историю.

А между тем, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в регионе насчитывается около 26 тысяч потенциальных банкротов, это чуть больше 1,5 процента от общего количества должников. За шесть месяцев этого года суды Ростовской области признали банкротами 453 человек. Напомним, что по закону о банкротстве под это определение попадают те, кто имеет долг более полумиллиона рублей, просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

С таких граждан уже не востребуешь долг, как бы профессионально ни работал коллектор. Это одна из причин того, что подавляющее большинство банков ограничили кредитование физических лиц. По сведениям Центробанка, объем кредитования физлиц в 2018 году снизился на 5,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Начиная с первого квартала года объем займов, выданных банками, сократился более чем в два раза во всех сегментах потребительского кредитования. Отрицательная динамика сохранилась и во втором квартале.