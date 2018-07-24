Аренда квартир станет дороже

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Налог на сдаваемую в аренду недвижимость могут повысить в 5-7 раз 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Налог на недвижимость, которую россияне сдают в аренду, может вырасти в пять-семь раз, сообщает «Ура.ру».
По информации портала, уже сейчас ведомства, в компетенцию которых входит этот вопрос, обсуждают повышение расценок с представителями риэлторских агентств.
По мнению Константина Апрелева, вице-президента Российской гильдии риэлторов, идея повысить налог на коммерческую недвижимость в пять-семь раз «внятная». Он сравнил это с полисом ОСАГО, который обходится дороже для таксистов. Также Апрелев отметил, что рост ставки налога облегчит администрирование рынка аренды жилья в России.
Между тем Олег Иванов, глава Центра урегулирования социальных конфликтов, выразил уверенность, что рост налога повысит и цены на аренду квартир.
«Примерно на сумму налога», — считает он.
В свою очередь, один из арендодателей на условиях анонимности рассказал изданию, что в настоящее время платит налог на недвижимость в размере тысячи рублей, однако если он вырастет до пяти-семи, то и цены на аренду своей недвижимости он повысит на столько же.
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