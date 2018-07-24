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Россияне стали брать больше крупных кредитов‍
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Россияне стали брать больше крупных потребительских кредитов‍ 

Прайм 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Во втором квартале текущего года в России вырос спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму свыше 0,5 млн рублей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), апреле-июне их брали больше на 37%.
Поясняется, что в основном крупные потребительские кредиты берут на ремонт и обустройство квартир, оплату образования и даже на покупку фитнес-программ.
В то же время, отмечает НБКИ, количество потребкредитов на сумму менее 30 тысяч рублей снижается на такой же показатель — 31%.
Опрошенные изданием эксперты считают, что такие изменения в поведении населения связано с ростом финансовой грамотности и восстановлением экономики РФ.
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