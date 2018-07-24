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Собчак предсказала обвал цен на жилье в Москве
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Собчак рассказала о скором обвале цен на жилье в Москве 

dom.lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram поделилась прогнозом рынку московской недвижимости и составила перечень лайфхаков для тех, кто собирается приобрести жилье.
«После моего поста про "недвижку" в директ посыпались вопросы начинающих покупателей. Отвечу сразу всем здесь. Смотрите, ситуация простая — Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве, ближайшие года два она будет падать, т.к. по новому закону документы на застройку имеют срок реализации (чего не было раньше), и поэтому все, кто сидел и ждал лучших времен, вынужден выводить проекты в рынок сейчас, — написала Собчак. — Но все это не касается "элитки". Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают».

После моего поста про «недвижку» в директ посыпались вопросы начинающих покупателей. Отвечу сразу всем здесь. Смотрите, ситуация простая-Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве, ближайшие года 2 она будет падать, тк по новому закону документы на застройку имеют срок реализации (чего не было раньше) и поэтому все, кто сидел и ждал лучших времен, вынужден выводить проекты в рынок сейчас. Но все это не касается «элитки». Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают. В суперэлитном сегменте, лично я считаю работают три достойных игрока— Vesper, Barkli и Капиталgroup. Лайфхак от меня таков: 1) Никогда не покупайте новую квартиру без отделки. Ну будет пол на полоттенка темнее чем вы хотели, но зато вы не проживете еще 10 лет в постоянных ремонтах! Новые дома это вечный ремонт и поэтому на западе давно уже даже нет темы без ремонта в новостройку влезать😳 Дизайнер вам потом красочку поменяет и двери, и всё задекорирует 2) не выбирайте огромные муравейники. Всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать и вообще-проходной двор. 4) Кондиционирование должно быть VRVсистемы, канальное кондиционирование-чтоб одни решеточки торчали:) Видите, что пишут про просто «приточную вытяжку»-бегите, этот мало!. И Какие на хрен потом кондиционерные блоки в квартире в 21 веке😳? 5) Ну и последнее— видите Донстрой -проходите мимо!Вензеля, богачество ужасного качества и совершенно невообразимые цены. Ну вот, например, в донстроевском новом проекте на Плющихе цена за кв метр без отделки, кондиционирования и с вензелями и жуткой архитектурой-начиная от 600 тыс. за кв метр. А рядом-на Труженикове, современная компания Vesper с ремонтом и кондиционерами и зонами отдыха — примерно тоже от 600тыс. Как так может быть? Опель золотого цвета не может же стоить как Ауди 7?:)))) Ну и лучший район Москвы-конечно Хамовники. Так что Тружеников переулок и Дом Бродский -квартира моей сбывшейся мечты😉 Замоскворечье -вообще не понимаю как район, но многим нравится там. Остоженка дорого и немного переоценено, а Патрики-шалман. Но это я. Я питерская, и мне важно смотреть на воду! А какой район Москвы нравится вам? #Веспер @vesper_moscow ❤️

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Телеведущая поделилась с подписчиками лайфхаком, касающимся покупки недвижимости. Среди советов, в частности, выбор жилья только с отделкой и с кондиционированием VRV.
«Никогда не покупайте новую квартиру без отделки. Ну будет пол на пол-оттенка темнее чем вы хотели, но зато вы не проживете еще десять лет в постоянных ремонтах! Новые дома это вечный ремонт, и поэтому на западе давно уже даже нет темы без ремонта в новостройку влезать», — написала Собчак, добавив, что покупателям недвижимости не стоит «выбирать огромные муравейники», поскольку «всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать, и вообще — проходной двор».
Ранее в июле 2018 года своим взглядом на оптимальное состояние рынка недвижимости поделился глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. По словам главы ВЭБа, предложение на рынке должно быть максимально широким, чтобы удовлетворить потребности в квадратных метрах самых разных слоев населения.
«Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя она не имеет ко мне никакого отношения? (…) Так вот, "ржали" надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям», — сказал Шувалов.
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