Собчак предсказала обвал цен на жилье в Москве

«После моего поста про "недвижку" в директ посыпались вопросы начинающих покупателей. Отвечу сразу всем здесь. Смотрите, ситуация простая — Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве, ближайшие года два она будет падать, т.к. по новому закону документы на застройку имеют срок реализации (чего не было раньше), и поэтому все, кто сидел и ждал лучших времен, вынужден выводить проекты в рынок сейчас, — написала Собчак. — Но все это не касается "элитки". Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают».
После моего поста про «недвижку» в директ посыпались вопросы начинающих покупателей. Отвечу сразу всем здесь. Смотрите, ситуация простая-Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве, ближайшие года 2 она будет падать, тк по новому закону документы на застройку имеют срок реализации (чего не было раньше) и поэтому все, кто сидел и ждал лучших времен, вынужден выводить проекты в рынок сейчас. Но все это не касается «элитки». Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают. В суперэлитном сегменте, лично я считаю работают три достойных игрока— Vesper, Barkli и Капиталgroup. Лайфхак от меня таков: 1) Никогда не покупайте новую квартиру без отделки. Ну будет пол на полоттенка темнее чем вы хотели, но зато вы не проживете еще 10 лет в постоянных ремонтах! Новые дома это вечный ремонт и поэтому на западе давно уже даже нет темы без ремонта в новостройку влезать😳 Дизайнер вам потом красочку поменяет и двери, и всё задекорирует 2) не выбирайте огромные муравейники. Всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать и вообще-проходной двор. 4) Кондиционирование должно быть VRVсистемы, канальное кондиционирование-чтоб одни решеточки торчали:) Видите, что пишут про просто «приточную вытяжку»-бегите, этот мало!. И Какие на хрен потом кондиционерные блоки в квартире в 21 веке😳? 5) Ну и последнее— видите Донстрой -проходите мимо!Вензеля, богачество ужасного качества и совершенно невообразимые цены. Ну вот, например, в донстроевском новом проекте на Плющихе цена за кв метр без отделки, кондиционирования и с вензелями и жуткой архитектурой-начиная от 600 тыс. за кв метр. А рядом-на Труженикове, современная компания Vesper с ремонтом и кондиционерами и зонами отдыха — примерно тоже от 600тыс. Как так может быть? Опель золотого цвета не может же стоить как Ауди 7?:)))) Ну и лучший район Москвы-конечно Хамовники. Так что Тружеников переулок и Дом Бродский -квартира моей сбывшейся мечты😉 Замоскворечье -вообще не понимаю как район, но многим нравится там. Остоженка дорого и немного переоценено, а Патрики-шалман. Но это я. Я питерская, и мне важно смотреть на воду! А какой район Москвы нравится вам? #Веспер @vesper_moscow ❤️
«Никогда не покупайте новую квартиру без отделки. Ну будет пол на пол-оттенка темнее чем вы хотели, но зато вы не проживете еще десять лет в постоянных ремонтах! Новые дома это вечный ремонт, и поэтому на западе давно уже даже нет темы без ремонта в новостройку влезать», — написала Собчак, добавив, что покупателям недвижимости не стоит «выбирать огромные муравейники», поскольку «всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать, и вообще — проходной двор».
«Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя она не имеет ко мне никакого отношения? (…) Так вот, "ржали" надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям», — сказал Шувалов.