Регионы ЦФО научились экономить 

У опасной чертыФедеральная программа была открыта в прошлом году, когда ряд регионов подошел к критической черте. Объем их государственного долга вплотную приблизился или сравнялся с объемом собственного годового дохода. Справиться с проблемой самостоятельно не удавалось. Большинство кредитов были коммерческими, то есть взятыми в банках. Специалисты называют их дорогими — из-за высоких ставок. Минфин РФ помог начать региональные программы оздоровления государственных финансов. Они основаны на замещении коммерческих кредитов бюджетными, которые предоставляются из федеральной казны. Разница в процентах ощутимая. Поэтому бюджетные кредиты и называют дешевыми. Ставка по ним составляет 0,1 процента годовых. Для сравнения: до 2017 года средняя ставка банковских кредитов составляла 11,8 процента и только потом начала снижаться. Некоторые займы выдавались под 14,5 процента. Минфин поставил регионам условия. Например, на период реструктуризации запрещено привлекать дополнительные коммерческие кредиты, чтобы избежать роста госдолга. Хотя именно банки раньше приходили на выручку. Власти занимали деньги для исполнения обязательств и погашения дефицита бюджета. В будущее не заглядывали — и оказались на краю пропасти. Так, в Орловской области в 2017 году объем госдолга перевалил за 18 миллиардов рублей, что сопоставимо с собственными доходами региона. За четыре года он вырос на треть. Но тенденцию удалось переломить. — В 2017 году мы привлекли кредитные ресурсы в сумме 7,3 миллиарда рублей под ставку не более девяти процентов годовых со сроком погашения до 365 дней, — пояснил замгубернатора Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов. — Это было сделано для замещения дорогостоящих кредитов, привлеченных ранее по ставкам 9,8-10 процентов. Только на этом экономия расходов на обслуживание госдолга за год превысила 45 миллионов рублей. Практика хорошо себя зарекомендовала. Регион переторговал «дорогие» кредиты на более «дешевые» — заимствование происходит после конкурсного отбора. При этом условия минфина соблюдены: кредиты обновлены, но не взяты дополнительные, то есть долг не вырос. Средний объем задолженности регионов ЦФО перед банками составляет около пяти миллиардов рублейКак сообщили в пресс-службе губернатора, в июне был проведен еще один конкурс. Его выиграл банк, который предоставил области 4,2 миллиарда рублей под 7,7 процента годовых. Деньги пустили на погашение одного из кредитов прошлых лет, взятого под 8,7 процента. Экономия на обслуживании займа за год составит 41,7 миллиона рублей. — В 2013 и 2014 годах было принято решение о привлечении трехлетних банковских кредитов на 2,9 миллиарда рублей по средней ставке 8,3 процента, — продолжает Вадим Тарасов. — Это позволило сэкономить на обслуживании госдолга в 2014-2016 годах порядка 300 миллионов рублей.
Выгоду регион получил из-за разницы условий кредитования. Другое дело, что сэкономленные средства зачастую направляли не на погашение кредитов и, как следствие, сокращение госдолга, а на латание бюджетных дыр. В заслугу себе область может поставить еще одну «сделку». Уже полтора десятка лет она расплачивается по кредиту, взятому на покупку сельхозтехники в иностранной валюте. Из-за колебаний курса его не удавалось даже сократить. Но в 2015 году было заключено соглашение с правительством РФ. Курс евро зафиксировали в размере 44,22 рубля. И долг за полгода сократился на 1,7 миллиарда рублей. Сняли бремяБольшинство регионов серьезно отнеслось к реализации программ оздоровления финансов. Первая цель достигнута: изменилась структура госдолга. Преобладание коммерческих кредитов над бюджетными сведено к минимуму. Постепенно подравнялся и их уровень. Так, объем дорогих кредитов варьируется от 2,8 миллиарда рублей в Воронежской области до 8,1 в Костромской. Средний объем задолженности регионов ЦФО перед банками составляет около пяти миллиардов рублей. При этом в Курской, Калужской, Тверской и Владимирской областях такой задолженности на 1 июля не было. Сократили ее и в Брянской области. С 2015 по 2018 год долг перед банками снизился там более чем на 5,7 миллиарда рублей. А недавно его ликвидировали. За счет льгот регионы пытаются повысить свою инвестиционную привлекательность— В январе были досрочно погашены банковские кредиты в сумме 1,1 миллиарда рублей, — сообщила замгубернатора Брянской области по экономической и финансовой политике Галина Петушкова. — Сэкономленные 164 миллиона рублей направлены на социально значимые траты бюджета.
На 1 июля 2018 года, по данным минфина, за Брянщиной числился долг по дорогим кредитам в сумме 3,1 миллиарда рублей. Но в правительстве области заверили, что его уже нет. В первой декаде июля он был погашен досрочно — срок уплаты истекал в 2019 году. Область сэкономила еще 56,5 миллиона рублей. Брянщина стала пятым регионом в ЦФО, свободным от дорогих кредитов. — Кроме того, областной бюджет и областной центр избавились от бремени условных долговых обязательств в виде госгарантий, — продолжает Галина Петушкова. — Так, была досрочно погашена задолженность по валютной гарантии, выданной МУП «Брянский городской водоканал», в объеме около 155 миллионов рублей. Новшеством стало появление закона о межбюджетных отношениях. Он был принят осенью 2016 года и начал действовать в 2017-м. Его задача состоит в концентрации финансовой поддержки выравнивания бюджетов. Муниципалитеты нередко просят у области деньги на срочные нужды. Соответственно, и решения принимаются конкретно по каждому случаю. На Брянщине отказались от разовых решений и ввели систему стимулирования. Чиновников оценивают по 25 показателям. Лучшие города и районы получают бонусы — по пять миллионов рублей из региональной казны. Властям стало выгодно планировать свои расходы и умерять разовые запросы, поскольку баллы при оценке они отнимают. Система стимулирования дала эффект. — В результате на 1 января 2018 года практически полностью была ликвидирована просроченная кредиторская задолженность по первоочередным социально значимым расходам муниципальных учреждений, — отметила Галина Петушкова. — Это позволило начать работу с чистого листа. Купон вместо займаБелгородская область тоже приняла участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов и включена минфином в первую группу — «высокое качество выполнения программы». Всего таких регионов 22. Липецкая, Курская, Воронежская и Тамбовская области находятся во второй группе — «надлежащее качество». К слову, Белгородчина наряду с Ярославской областью лидирует по объему внутренних заимствований. На 1 июля их задолженность по государственным ценным бумагам составила соответственно 13,65 и 17,52 миллиарда рублей. Речь идет о выпуске облигаций, выплаты по которым выгоднее погашения банковских процентов. В прошлом году по такому пути впервые пошли и в Орле. — Облигации были размещены по ставке купона 8,3 процента, в то время как коммерческие кредиты торговались по ставке 9-9,2 процента годовых, — рассказал Вадим Тарасов. — Размещение облигаций позволит экономить еще 35 миллионов рублей в год при обслуживании госдолга.
Срок погашения облигаций подойдет в 2022 году. Регион планирует к тому времени максимально сократить госдолг. Эксперты осторожно говорят о 10 процентах, но переторговывание кредитов может дать и лучший результат. Кроме того, всегда есть надежда на рост собственных доходов бюджета — за счет прихода крупного инвестора, например. В Смоленской области в 2017 году объем госдолга сократили на 3,5 миллиарда рублей. Но обязательства региона все еще велики. Так, по государственным ценным бумагам задолженность составляет 1,05 миллиарда рублей, по банковским кредитам — 6,5 миллиарда, по бюджетным — 21,1 миллиарда рублей. Лишь у Калужской области обязательства по дешевым кредитам больше — 29,7 миллиарда. — Сокращение госдолга в 2017 году можно назвать положительным моментом в работе правительства, — считает депутат Смоленской облдумы Сергей Леонов. — Это позволило сэкономить почти 140 миллионов рублей на его обслуживании и направить средства на социальную сферу. Оценят льготыПо словам замминистра финансов РФ Леонида Горнина, реструктуризация задолженности была проведена для 73 регионов. Ожидается, что эффект в виде снижения объема необходимых к возврату бюджетных кредитов в 2018-2019 годах составит 417,6 миллиарда рублей.
По итогам 2017 года впервые сократился номинальный объем госдолга субъектов РФ — на 1,6 процента. По данным на 1 января 2018 года, он составил 2,3 триллиона рублей, или 30,5 процента объема налоговых и неналоговых поступлений. Госдолг регионов по дорогим кредитам за 2017 год снизился на 50,5 миллиарда рублей, или на четыре процента. От 2018 года ожидают еще большего, однако придется провести масштабную работу. Например, резервы минфин видит в пересмотре налоговых льгот. Многие регионы пользуются правом минимизировать или полностью освобождать крупных инвесторов от уплаты налогов, поступления от которых идут в местную казну. За счет льгот регионы пытаются повысить свою инвестиционную привлекательность. Однако в Орловской области, например, минувшей весной решили оценить эффективность преференций. Депутаты облсовета сделали запрос, и более двух месяцев профильный департамент правительства не мог дать четкого ответа. Оказалось, что эффект от предоставления инвесторам льгот по налогам не считали годами. Когда департамент дал отчет, депутаты раскритиковали его и рекомендовали правительству провести ревизию преференций. К тому же самому регионы призывает и минфин. Десятки, если не сотни, миллионов рублей ежегодно теряют их бюджеты из-за льгот. А ведь на эти средства можно было бы сократить госдолг.