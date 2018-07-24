Транспортную карту можно пополнить через интернет

Теперь пользоваться электронным проездным стало намного удобней — в Сбербанк Онлайн можно пополнить баланс карты без комиссий. Причем пополнять можно не только свою карту, но и карты детей, родственников и друзей.

Для оплаты нужно:

Войти в личный кабинет Сбербанк ОнлайнВ разделе «Переводы и платежи» выбрать раздел «Транспорт»Пройти по ссылке «Транспортная карта Ульяновск »Ввести 9-значный номер транспортной картыПодтвердить платёж при помощи кода из СМС-сообщения

Пополнить баланс транспортной карты можно и через приложение Мобильный Банк, подключенное к вашему телефону, а также через банкоматы и другие устройства самообслуживания, включая терминалы ПАО Сбербанк, для чего потребуется банковская карта.

Есть важная особенность. При пополнении транспортной карты средства попадают сначала на электронный счёт карты. Запись на саму карту происходит при первой оплате у кондуктора. Поэтому рекомендуем пополнять карту за день до того, как вы предполагаете ею воспользоваться.

Более семи тысяч ульяновцев уже пользуются транспортной картой. Владельцы электронного проездного платят за проезд 16 рублей вместо 17 и могут в течение часа совершать любое количество пересадок в электротранспорте.

Напомним, что в Ульяновске действует три типа транспортных карт.

Общегражданская. Пластиковый носитель стоит 100 р. Тариф 850 рублей в месяц.

Школьная. Карта именная, выдаётся бесплатно с тарифом 340 рублей в месяц. При себе школьник должен иметь справку из учебного заведения о том, что он действительно обучается в школе.

Студенческая. Карта именная, выдаётся бесплатно с тарифом 510 рублей в месяц. Недействительна без предъявления студенческого билета.

На правах рекламы.

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк