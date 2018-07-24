С россиян не потребуют деньги за документы

Госпошлины за восстановление документов отменят

Речь идёт о тех из них, которые были утеряны при чрезвычайных ситуациях (ЧС), — автоправах, свидетельствах о браке, разводе, смерти и ряде других.

Ясно, что чрезвычайные ситуации для граждан чреваты частичной утратой или снижением материального достатка, и получается, что оплата госпошлины за так необходимые документы многим оказывается просто не по силам.

«За восстановление полного комплекта документов пошлины за переоформление составляют от 350 до 5 тысяч рублей. Так, семье из нескольких человек придётся потратить порядка 10 тысяч рублей», — ранее отмечал Андрей Исаев.