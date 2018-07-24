Ещё
С россиян не потребуют деньги за документы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпошлины за восстановление документов отменят 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Речь идёт о тех из них, которые были утеряны при чрезвычайных ситуациях (ЧС), — автоправах, свидетельствах о браке, разводе, смерти и ряде других.
Возможно, что уже скоро россияне не будут платить деньги при восстановлении документов, утраченных при чрезвычайных ситуациях. Авторами законопроекта на эту тему стали депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с первым зампредом фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым, документ бы принят депутатами в трёх чтениях, а 24 июля его планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации.
Ясно, что чрезвычайные ситуации для граждан чреваты частичной утратой или снижением материального достатка, и получается, что оплата госпошлины за так необходимые документы многим оказывается просто не по силам.
«За восстановление полного комплекта документов пошлины за переоформление составляют от 350 до 5 тысяч рублей. Так, семье из нескольких человек придётся потратить порядка 10 тысяч рублей», — ранее отмечал Андрей Исаев.
Только в 2017 году МЧС ликвидировало 257 чрезвычайных ситуаций, из которых было спасено более 224 тысяч человек Восстановление документов для них дорогое удовольствие, а без дополнительных трат они имеют право восстановить только паспорт РФ.
Парламентская газета: последние новости
Россияне смогут обратиться за пенсией в любое отделение ПФР Налог на движимое имущество отменят с 2019 года Россиян предупредят о рисках смены пенсионного фонда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну505
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»34
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»15
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы30
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение