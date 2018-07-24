С россиян не потребуют деньги за документы

Речь идёт о тех из них, которые были утеряны при чрезвычайных ситуациях (ЧС), — автоправах, свидетельствах о браке, разводе, смерти и ряде других.
Возможно, что уже скоро россияне не будут платить деньги при восстановлении документов, утраченных при чрезвычайных ситуациях. Авторами законопроекта на эту тему стали депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с первым зампредом фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым, документ бы принят депутатами в трёх чтениях, а 24 июля его планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации.
Ясно, что чрезвычайные ситуации для граждан чреваты частичной утратой или снижением материального достатка, и получается, что оплата госпошлины за так необходимые документы многим оказывается просто не по силам.
«За восстановление полного комплекта документов пошлины за переоформление составляют от 350 до 5 тысяч рублей. Так, семье из нескольких человек придётся потратить порядка 10 тысяч рублей», — ранее отмечал Андрей Исаев.