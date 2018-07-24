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Около 851 тыс. россиян посетили Таиланд в январе-июне
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Около 851 тыс. россиян посетили Таиланд в январе-июне 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Около 851 тыс. россиян посетили Таиланд в I полугодии 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства туризма и спорта Таиланда.
«Турпоток из России в Таиланд за первые шесть месяцев этого года составил около 851 тыс. человек, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 18,3%. В общей сложности российские туристы с начала года принесли Таиланду около 67,9 млрд бат (129 млрд рублей), что на 19,6% выше прошлогоднего показателя», — говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, столь позитивная динамика турпотока из России в первом полугодии объясняется в основном успехом первых четырех месяцев — зимнего сезона, показатели мая и июня несколько хуже. Предполагается, что из-за высокой популярности Турции в этом сезоне Таиланд вплоть до начала октября будет пользоваться сравнительно небольшой популярностью у россиян. По прогнозам тайских аналитиков, в ближайшие месяцы до октября в Таиланд будут ежемесячно прибывать 40-50 тыс. туристов из РФ.
В материале отмечается, что в настоящее время среди европейских стран Россия — главный поставщик туристов в Таиланд. Причем россияне отдыхают в стране не по три дня (как, например, многие китайские туристы), а в среднем по десять. Более того, исходя из цифр министерства туризма и спорта Таиланда, в среднем один иностранный турист в I полугодии 2018 г. принес стране 51 тыс. 282 бат (96 тыс. 762 руб.), а один российский турист — в среднем 79 788 бат (150 тыс. 549), то есть на 55% больше.
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