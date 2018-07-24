У россиян окажется меньше налогов

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Налог на движимое имущество отменят с 2019 года 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: ДМИТРИЕНКО/ТАСС
С 2019 года в России могут отменить налог на движимое имущество и сократить срок камеральных проверок бизнеса. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 июля.
Накануне закон, разработанный депутатами Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, был одобрен на заседании Комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам.
Согласно документу, с 1 января 2019 года будет отменён налог на движимое имущество и уменьшен налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. Кроме того, сократятся с трёх до двух лет сроки камеральных проверок, будет изменён порядок подтверждения права по применению нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Также устанавливается, что для применения заявительного порядка применения НДС сумма уплаченных налогов должна быть не менее трёх миллиардов рублей. Сегодня она составляет семь миллиардов рублей.
Предполагается, что инициатива поспособствует развитию промышленности и бизнеса. Изменения налогового законодательства обсуждались с бизнес-сообществом, подчеркнул замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба.
В соответствии с Гражданским кодексом России, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на него не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
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