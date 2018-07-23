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В Роспотребнадзоре напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг
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В Роспотребнадзоре напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг 

RT на русском 1 час назад
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг, сообщает «Янтарный край».
Плата для потребителя включает плату за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Неиспользование собственниками (нанимателями) помещений не считается основанием невнесения денежных средств.
Размер платы рассчитывается по тарифами, установленным органами государственной власти субъектов.
Потребитель вправе оплачивать коммунальные услуги наличными, в безналичной форме, почтовыми переводами, с использованием сети интернет, а также в других формах, предусмотренных законодательством.
Документы, подтверждающие оплату, обязательны для хранения в течение трёх лет со дня оплаты.
Плата должна вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истёкшим расчётным периодом, за который производится оплата (если договор не устанавливает другой срок).
Ранее URA.RU сообщало, что задолженность граждан и управляющих компаний по жилищно-коммунальным услугам в Курганской области превысила 2,6 млрд рублей на конец марта 2018 года.
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