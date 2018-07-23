В Роспотребнадзоре напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг

Плата для потребителя включает плату за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Неиспользование собственниками (нанимателями) помещений не считается основанием невнесения денежных средств.

Размер платы рассчитывается по тарифами, установленным органами государственной власти субъектов.

Потребитель вправе оплачивать коммунальные услуги наличными, в безналичной форме, почтовыми переводами, с использованием сети интернет, а также в других формах, предусмотренных законодательством.

Документы, подтверждающие оплату, обязательны для хранения в течение трёх лет со дня оплаты.

Плата должна вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истёкшим расчётным периодом, за который производится оплата (если договор не устанавливает другой срок).