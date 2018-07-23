Детский отдых: как формируется цена путевки

Основой формирования цены детской путевки является количество и качество предоставляемых услуг. Однако помимо этого в ходе ценообразования путевки учитывается и ряд других факторов, о которых мы сегодня и поговорим.

Отправляя ребенка в лагерь, родители хотят знать, за что они платят. Ну а поскольку в последние годы стоимость детского отдыха значительно возросла, а получить льготную путевку стало труднее, данный вопрос особенно актуален. Естественно, основой формирования цены детской путевки является количество и качество предоставляемых услуг. Однако помимо этого в ходе ценообразования путевки учитывается и ряд других факторов, о которых мы сегодня и поговорим.

Что входит в стоимость путевки

В лагерях дети находятся под постоянным наблюдением взрослых и получают все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Соответственно можно выделить несколько категорий, в которые руководство детских лагерей вкладывает средства, полученные от родителей.

Размещение

Детские комнаты могут сильно отличаться — от этих отличий и зависит цена проживания. В частности, при формировании цены путевки в детских лагерь учитываются такие факторы, как:

Количество спальных мест. Современные детские комнаты рассчитаны в основном на 3-5 человек, реже встречаются двухместные. В пансионатах со скромными условиями в одной комнате могут проживать до десяти человек. Ремонт. Чем лучше отделана спальня и чем более современная мебель в ней установлена, тем выше будет стоимость проживания. То же касается и жилого корпуса в целом. Такие удобства, как наличие индивидуальных предметов мебели помимо кровати, количество шкафов, розеток.

Еще один важный фактор ценообразования — условия в душевых и их количество. Самый скромный вариант — несколько душевых комнат на лагерь. В таком случае вожатые водят детей купаться отрядами в предназначенное для этого время. Но в лагерях оборудовано две душевые на корпус: по одной для мальчиков и для девочек. Есть и корпусы блочного типа со всеми соответствующими преимуществами.

Питание

Наиболее распространенным в детских лагерях является пятиразовое питание. Меню составляют с учетом потребностей детского организма. Ежедневный рацион обязательно включает мясо и/или рыбу, свежие овощи, фрукты, кисломолочные продукты или молоко.

Досуг

Расходы на досуг зависят от специфики занятий. Дети посещают различные кружки, для которых необходимо закупать материалы, занимаются на спортивных площадках или в спортзалах, где периодически требуется заменить спортивный инвентарь. Во многих лагерях отдыха присутствуют мини-кинотеатры. Количество и разнообразие творческих кружков, спортивных секций, мастер-классов и курсов, наличие специфических развлечений вроде конного спорта тоже влияют на цену путевки.

Прочие услуги и оплата труда

Не всегда очевидной, но достаточно значительной частью стоимости детской путевки являются расходы, связанные со страхованием, уплатой налогов, обеспечением медицинского сопровождения и оплатой коммунальных услуг. Отдельным пунктом является групповой трансфер: нередко организации берут на себя перевозку детей от места сбора в сам лагерь. Насыщенную и слаженную жизнь детей во время отдыха, а также их комфорт и безопасность пребывания в детском лагере, обеспечивает большой штат сотрудников. Средства для начисления заработной платы работникам также вычитается из стоимости путевки.

Соотношение цены и качества

Популярность имеет огромное значение во всех сферах — и детский отдых не исключение. Поэтому иногда путевки в детские пансионаты, уже заработавшие известность, стоят дороже, чем в менее популярные лагеря с аналогичными условиями. В некоторых случаях цену завышают искусственно из-за чрезвычайно высокого спроса. И все же в большинстве случаев стоимость определяется условиями, причем речь идет не только об уже упомянутых комнатах и развлечениях, но также о расположении лагеря и его инфраструктуре. Так, если детский пансионат находится в наиболее привлекательных для отдыха зонах, то есть поблизости от моря или в горах, пребывание в нем обойдется дороже. В случае с морем цена зависит от того, насколько близко к пляжу расположена лагерная территория. Инфраструктура недорогих баз детского отдыха чаще всего состоит только из жилых и административного корпусов со столовой. Чем лучше и современнее лагерь, тем больше инфраструктурных объектов он имеет. Конечно же, количество и уровень обустроенности подобных объектов отображается на цене. Важно также понимать, что большое значение при формировании цены отдыха в том или ином лагере имеет продолжительность смены. Чаще всего, в стоимость путевки входит оплата 3-недельного пребывания ребенка в детском лагере. Однако сегодня нередко можно встретить лагеря, где смена может и недельной, и десятидневной, и двухнедельной. Чтобы получить представление о ценовом уровне лагеря и, соответственно, оценить соотношение цены и предполагаемого качества специалисты рекомендуют обращать внимание не на цену путевки, а рассчитывать стоимость одного дня пребывания на отдыхе.

Льготы на детский отдых

Льготы предоставляются главным образом на путевки в пансионаты санаторного типа. Основанием для получения льгот могут выступать следующие факторы:

плохое состояние здоровья ребенка; ребенок является сиротой; ребенок занял призовое место на олимпиаде, творческом или спортивном конкурсе, в викторине; семья неполная, малообеспеченная либо многодетная; у одного из родителей инвалидность, или он утратил трудоспособность в ходе службы; родители работают в государственном учреждении; семье присвоен статус «вынужденный переселенец».

Место, где можно получить льготную путевку, зависит от того, на каком основании она выдается. Это может быть детская поликлиника или больница, школа, центр по делам молодежи, отдел социальной защиты или страховой фонд, благотворительные организации или место работы родителей. Если оснований для получения льготы нет, а финансовое состояние семьи оставляет желать лучшего, следует обратить внимание на то, что в некоторых летних лагерях для детей есть акция раннего бронирования. Как правило, она действует до весны либо до конца марта. Подводя итог можно сделать вывод, что цена путевки формируется исходя из условий проживания, разнообразия развлечений и образовательных программ. Кроме того, свою роль играют расположение и престиж лагеря.