Сетелем Банк улучшил условия по автокредиту на автомобили марки Lada

В рамках тарифа «Партнерский» процентная ставка была снижена на 0,6—1 процентного пункта и, теперь она находится в интервале от 15,5% до 15,9% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по предложению остался без изменений и составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальная сумма кредита по-прежнему не может превышать 900 тыс. рублей, срок кредита — пять лет. Личное страхование не влияет на величину процентной ставки. Для подачи заявки заемщику требуется предоставить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте).

Екатерина Баклыкова. «Данные условия действуют при оформлении полиса каско. При его отсутствии процентная ставка составит 18,2% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

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