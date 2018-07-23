Ещё
Сетелем Банк улучшил условия по автокредиту на автомобили марки Lada
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сетелем Банк улучшил условия по автокредиту на автомобили марки Lada 

Банки.ру 1 час назад
В рамках тарифа «Партнерский» процентная ставка была снижена на 0,6—1 процентного пункта и, теперь она находится в интервале от 15,5% до 15,9% годовых.
Минимальный первоначальный взнос по предложению остался без изменений и составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальная сумма кредита по-прежнему не может превышать 900 тыс. рублей, срок кредита — пять лет. Личное страхование не влияет на величину процентной ставки. Для подачи заявки заемщику требуется предоставить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте).
«Данные условия действуют при оформлении полиса каско. При его отсутствии процентная ставка составит 18,2% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
АСВ начинает выплату 17,8 млрд рублей страховки вкладчикам Газбанка Рост реальных располагаемых доходов россиян в июне замедлился до 0,2% Десять валютных ипотечников устроили голодовку в приёмной ЦБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль125
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание164
Россияне взбунтовались из-за нового налога456
Из россиян сделают «вечных пешеходов»219
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение