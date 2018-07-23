Минтруд может скорректировать пособие по рождению первенца 

По итогам года сумма выплат может измениться, сказал глава ведомства Максим Топилин.
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что программа выплат пособий по рождения ребенка семьям с невысоким уровнем дохода может быть скорректирована в конце этого года.
Данная программа действует с начала 2018 года и уже охватила примерно 70 000 семей. Однако, по словам, главы Минтруда необходимо, чтобы прошел хотя бы год, чтобы дождаться результатов. Топилин отметил, что возможно, программа по итогам 2018 года будет нуждаться в коррективах.
Деньги выплачиваются на ребенка до достижения 1,5 лет, в том случае если суммарный доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Инициатором подобной программы стал президент России Владимир Путин.
В понедельник, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что на реализацию нацональной программы «Демография» потребуется примерно 3,5 трлн. рублей.