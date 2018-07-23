Минфин доработал законопроект о трех вариантах ОСАГО

Минфин доработал законопроект, вводящий три варианта страховых сумм в ОСАГО. Его основную концепцию поддержали в правительстве. Об этом сообщила ТАСС замдиректора департамента финансовой политики министерства Вера Балакирева. В доработанном проекте уточняется определение страхователя, порядок взаимодействия Российского союза автостраховщиков и МВД , а также работа информационной системы.

Впервые Минфин обнародовал проект изменений в закон об ОСАГО в 2016 году. Он предусматривает три варианта страховых сумм по полису: 500 тысяч рублей, 1 млн и 2 млн рублей. Кроме того законопроект вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет.