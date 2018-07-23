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Россиян с долгами по алиментам оставят без водительских прав
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Россиян с долгами по алиментам оставят без водительских прав 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В России разрабатывается закон, который запретит должникам по алиментам сдавать экзамен на водительские права. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.
«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — отметил чиновник.
По его словам, проект закона уже получил положительный отзыв министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который предложил распространить такую меру и на других должников.
По данным РБК, сейчас приставы могут временно лишать должников уже имеющихся водительских прав. Как сообщили в службе, в текущем году эта мера позволила взыскать более 733 миллионов рублей с 218 тысяч человек, к которым она применялась.
Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон о повышении государственной пошлины на получение некоторых документов, в том числе водительских прав и загранпаспорта нового образца. С 3 августа этого года пошлина за права вырастет с 2 до 3 тысяч рублей, за загранпаспорт нового образца — с 3,5 до 5 тысяч рублей.
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