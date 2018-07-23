Более 70 тысяч семей получили новое пособие на первого ребенка

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости . Более 70 тысяч семей в России уже получили пособие на первого ребенка, которое выплачивается с 1 января 2018 года, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин

С 2018 года в России введена ежемесячная выплата на рождение первенца, она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет. Топилин отметил, что выплата пособий на первого ребенка семьям с доходами ниже 1,5 прожиточных минимумов будет продолжаться.

"Сейчас эта программа разворачивается в регионах и уже более 70 тысяч семей получили такое пособие", — заявил министр.

Он также не исключил, что программа может корректироваться, но уже после получения результата.