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Более 70 тысяч семей получили новое пособие на первого ребенка
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Более 70 тысяч семей получили новое пособие на первого ребенка 

РИА Новости 36 минут назад
ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч семей в России уже получили пособие на первого ребенка, которое выплачивается с 1 января 2018 года, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
С 2018 года в России введена ежемесячная выплата на рождение первенца, она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет. Топилин отметил, что выплата пособий на первого ребенка семьям с доходами ниже 1,5 прожиточных минимумов будет продолжаться.
"Сейчас эта программа разворачивается в регионах и уже более 70 тысяч семей получили такое пособие", — заявил министр.
Он также не исключил, что программа может корректироваться, но уже после получения результата.
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