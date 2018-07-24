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Сбербанк при необходимости готов увеличить число отделений с услугой видеосурдоперевода
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Сбербанк при необходимости готов увеличить число отделений с услугой видеосурдоперевода 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Сбербанк может увеличить количество отделений для внедрения нового сервиса видеосурдоперевода в случае, если эта услуга будет востребована у клиентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.
«Сейчас в Москве к проекту (видеосурдоперевода — прим. Агентства «Москва») подключены пять отделений, включая отделение в Зеленограде. Увеличение количества отделений в проекте будет зависеть от потребностей клиентов», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба кредитного учреждения сообщила, что Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода, призванный упростить получение сложных финансовых услуг клиентами с нарушением слуха. Воспользоваться услугой можно в 24 городах России, в том числе в пяти отделениях банка в Москве. Услуга предоставляется бесплатно. При обслуживании клиенту передают планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка и помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам банка.
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