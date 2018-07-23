Исследование: с 2017 года удвоилось число потребкредитов, направляемых на взнос по ипотеке

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Количество потребительских кредитов, использованных для полного или частичного формирования первоначального взноса по ипотеке, с начала 2017 года выросло в более чем в два раза и по состоянию на конец второго квартала 2018 года превысило 4 тыс. Такие данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

"В первом квартале 2017 года потребители могли направить на первоначальный взнос по ипотеке 1,8 тыс. кредитов, далее этот показатель ежеквартально увеличивался и достиг 4,4 тыс. штук кредитов во втором квартале 2018 года", — сообщается в исследовании.

Отмечается, что расчет проводился по алгоритму, в рамках которого были выбраны все потребительские кредиты (без учета автокредита, кредитной карты и PSO кредита) с суммой более 100 тыс. рублей. «В течение трех месяцев после даты получения потребительского кредита тот же клиент получил ипотечный кредит в том же или ином банке», — сообщает БКИ.

Аналитики БКИ отмечают, что использование потребительских кредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке несет в себе дополнительные риски для банков — кредиторов как по потребительскому, так и по ипотечному кредитам.

"Процент первоначального взноса по ипотечному кредиту во всем мире является одним из главных риск-факторов при принятии решений о предоставлении ипотечных кредитов: в общем случае, чем больше процент первоначального взноса, тем меньше вероятность дефолта по ипотеке. Сам по себе факт наличия у потребителя первоначального взноса говорит о том, что у него был некий стабильный источник дохода, который позволил ему рассчитывать на покупку недвижимости в кредит. В период бума ипотечного кредитования отдельные игроки рынка предоставляли ипотеку вовсе без первоначального взноса, риски по которой были сопоставимы с рисками в потребительском кредитовании. Подобный подход к предоставлению ипотечных кредитов может оказывать негативное влияние как на отдельных кредиторов, так и на банковскую систему в целом", — подчеркивается в исследовании.

Ипотечные схемы

Ранее зампред Банка России Василий Поздышев сообщал, что регулятор выявил схему, вследствие которой на рынке растет объем высокорискованной ипотеки. В рамках этой схемы первоначальный взнос совершается на средства необеспеченного потребительского кредита. Эта рисковая ипотечная схема распространяется все шире и является «опорой развития для некоторых банков», говорил Поздышев.

По данным Банка России, в июне в годовом выражении рынок потребкредитования вырос почти на 20%, а задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 1 июня 2018 года — на 23% до 5,6 трлн рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала не допустить перегрева на рынке потребительского кредитования. По ее мнению, темпы роста потребкредитования должны быть сопоставимы с темпами повышения доходов населения и с темпами увеличения кредитов реальному сектору экономики.

В июле ЦБ сообщил, что повысит с 1 сентября коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от полной стоимости займов: максимальный коэффициент вырастет до 200% со 140%. Изменения продиктованы ростом необеспеченного потребкредитования, что повышает риски банковской системы, объяснил Центробанк.