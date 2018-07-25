В России появилась «неправильная» ипотека

Россияне все чаще берут потребительские кредиты, чтобы потратить их на первый взнос по ипотеке. С начала 2017 года количество таких займов выросло в 2,4 раза — с 1,8 тыс. до 4,4 тыс. штук, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Расчеты проводились по такому алгоритму: были выбраны все потребительские кредиты (без учета автокредита, кредитной карты и POS-кредита) с суммой более 100 тыс. рублей, получатели которых в течение трех месяцев оформили ипотечный кредит в том же или ином банке.

Использование подобной схемы несет в себе дополнительные риски для банков, которые выдают оба кредита, и может оказывать негативное влияние на банковскую систему в целом, считают авторы исследования.

Беспокойство одновременным ростом необеспеченных и жилищных кредитов высказывал и Банк России . Эта рисковая ипотечная схема распространяется все шире и является «опорой развития для некоторых банков», говорил зампред ЦБ Василий Поздышев

По данным регулятора, в июне в годовом выражении рынок потребительского кредитования вырос почти на 20%, а задолженность по ипотеке на 1 июня 2018 года — на 23% до 5,6 трлн рублей. В июле ЦБ сообщил о намерении с 1 сентября повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам из-за слишком бурного роста данного сегмента.

Налетай! Подешевело!

Банки стали проще давать потребительские кредиты наличными без указания целей: у них накоплен опыт и есть свободные деньги, которыми они охотно «делятся» под проценты, отмечают эксперты. А многие люди охотно берут, потому что сильно снизились ставки ЦБ, а с ними и ставки по всем кредитам. Плюс заработали льготные ипотечные программы.

«Вот люди и стараются воспользоваться ситуацией, чтобы обзавестись жильём, которое подешевело тоже. И раз всё дело упирается в первый взнос, то и банки, и люди, пытаются эту проблему решить, как могут», — пояснил «Ридусу» шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Сегодня большинство россиян могут решить свои жилищные проблемы только с помощью ипотеки. И на фоне понижающихся ипотечных ставок и относительно низких цен на жилье, она становится все более привлекательной. Поэтому население готово все глубже влезать в долговые ямы для решения жилищных проблем, полагает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Снижение ставок по ипотеке, а также размера первого взноса привел к ажиотажу на рынке жилья, добавляет аналитик «Консультационного центра „Эшфорд“ Роберт Алоян.

»Каждый, кто был готов к созданию собственного угла, начал оформлять кредит на жилье или присматриваться к ставкам. К апрелю этого года рубль снова был ослаблен в преддверии новых санкций, а держатели ценных бумаг из России на рынке США стали оттуда выходить. В это же время сократились возможности граждан к покупке квартир и домов, но желание осталось. Навстречу таким «полуипотечникам», с недостатком средств на первый взнос и устойчивым финансовым состоянием, пошли сами банки и их отдельные сотрудники», — констатирует он. Так ли страшен черт?

К сожалению, далеко не все граждане трезво оценивают свои возможности по выплате долгов, поэтому проблема «добрых» банков неизбежно коснется и клиентов, и финансовые структуры, предупреждает Алоян. Впрочем, размер потенциально проблемных долгов пока невелик, оговаривается он.

«Можно отметить, что ипотекой занимается небольшое число банков, в основном, с госучастием. Эти организации не имеют сильного перекоса в заемном капитале (для российского рынка), поэтому влияния на экономику и конкретно финансовый сектор не окажут. Даже при осуществлении риска по всем долгам, финансовые структуры смогут перекрыть их своим капиталом», — успокаивает эксперт.

Не видит особых поводов для тревог и Пушкарёв. По его словам, нет ничего страшного для банка, если вся схема реализуется в рамках одного и того же кредитного учреждения с его согласия. По сути, банк просто переложил деньги из одного своего кармана в другой свой же карман, погасил самому себе первый взнос по ипотеке, получает проценты.

«Если что не так, банку достанется квартира, он внакладе не будет. Разумеется, всему есть пределы, и с количеством таких займов банк не должен перебарщивать, чтобы в случае проблем у заёмщиков не остаться с целым жилым кварталом, который неизвестно как продать», — рассуждает аналитик.

Проблемы, скорее, могут возникнуть у клиента. Правда, по мнению эксперта, долговая нагрузка и здесь не должна выходить намного выше. Даже если на первый взнос было взято 300−400 тыс. рублей, можно считать, что эти деньги просто прибавились к стоимости квартиры — если только проценты по потребительской части кредита изначально не грабительские. И вполне возможно, что пока клиент накопил бы сам эту сумму на первоначальный взнос, то и квартира бы подорожала. А ведь многие ещё и платят за съёмное жильё.

«Но проблема для клиента в том, что эти 300−400 тыс. надо отдать за первые 2−3 года, максимум 5 лет, а не за 15−20 лет, как ипотеку. Поэтому люди идут на риск неотдачи этого кредита вовремя, даже если по ипотеке они смогут платить исправно. Так что, на мой взгляд, было бы честнее ипотеку разрешить регуляторно без первого взноса, или под 5% вместо минимальных 10% от суммы», — замечает эксперт. Главное — не увлекаться

В целом, если не увлекаться подобными схемами и трезво оценивать все сопутствующие факторы, банк ничем особо не рискует, особенно если он не первый день знаком с историей счетов клиента, уверен Пушкарёв. Клиент же рискует потерять платежи за первые год-полтора, что плохо, но тоже не смертельно. Зато он может жить в «почти своей» отдельной квартире и имеет массу стимулов и бытовых условий, чтобы плодотворно трудиться.

Но не все эксперты смотрят на ситуацию столь безмятежно. Гасанов полагает, что использовать необеспеченный потребительский кредит для первого взноса по ипотеке неприемлемо как для банков, так и для клиентов.

«Выходит, что мы берем кредит для получения кредита. С учетом высокой закредитованности россиян это может негативно отразиться в сфере ипотечного бизнеса. Понятно, что у каждого банка имеется своя стратегия, но мы должны учитывать тот факт, что рост рыночного кредитования происходит за счет обеспеченных кредитов», — напоминает эксперт.

Что же касается ипотеки без первоначального взноса, то со стороны банков подобные предложения минимальны и ограничены, поскольку в такой ситуации финансовые организации несут достаточные риски, и проценты по таким ипотечным предложениям бывают, как правило, на 2−3% выше, отмечает аналитик.

Кроме того, банки расценивают заемщиков, которые пытаются получить ипотеку без первоначального взноса, как финансово не дисциплинированных и опасаются, что они могут не серьезно отнестись к своим долговым обязательствам.