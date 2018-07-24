Где дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Болгарии и Отдохнуть в бархатный сезон дешевле всего получится в Крыму Анапе , сообщает РИА «Новости» По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, меньше всего за тур на двоих на неделю (с проживанием в трехзвездочном отеле без питания и вылетом из Москвы ) придется заплатить в Анапе. Минимальная стоимость поездки в этот город в сентябре составит 22 тысячи рублей. Отдых в Болгарии обойдется чуть дороже — в 22 700 рублей. Отдохнуть в Крыму вдвоем получится за 24 600 рублей. Неделя в Сочи на двоих будет стоить уже 28 800 рублей. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ