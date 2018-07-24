Где дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон 

Отдохнуть в бархатный сезон дешевле всего получится в Крыму, Болгарии и Анапе, сообщает РИА «Новости».
По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, меньше всего за тур на двоих на неделю (с проживанием в трехзвездочном отеле без питания и вылетом из Москвы) придется заплатить в Анапе. Минимальная стоимость поездки в этот город в сентябре составит 22 тысячи рублей. Отдых в Болгарии обойдется чуть дороже — в 22 700 рублей. Отдохнуть в Крыму вдвоем получится за 24 600 рублей.
Неделя в Сочи на двоих будет стоить уже 28 800 рублей.
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