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Банк «Пойдем!» снизил ставки по потребительскому кредиту
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Банк «Пойдем!» снизил ставки по потребительскому кредиту 

Банки.ру 42 минуты назад
Банк «Пойдем!» запустил программу кредитования «Смотри», в рамках которой денежные средства в сумме от 100 тыс. до 275 тыс. рублей выдаются на 13 месяцев. С первого по третий месяц проценты начисляются по ставке 28% годовых, с четвертого по шестой — под 25%, с седьмого по девятый — под 15%, а начиная с десятого месяца — под 9,99% годовых.
Ранее на аналогичных условиях банк предлагал кредит «ДайДём!», при этом максимальная ставка составляла 30%, а минимальная — 11,99% годовых.
Продуктовый виджет
«Такая схема начисления процента крайне невыгодна для заемщика. Максимальный процент начисляется на наибольший остаток основного долга. При кредитовании на сумму 275 тысяч рублей итоговая переплата будет эквивалентна кредиту под 22,5% годовых. Для таких небольших суммы и срока кредитования это довольно высокая ставка», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Кроме того, теперь для получения займа необходимо документально подтвердить доход (прежде справка о размере заработной платы требовалась только при сумме свыше 200 тыс. рублей).
Финансирование предоставляется без обеспечения, при этом в отдельных случаях банк может запросить поручительство физического лица. Личное страхование не требуется.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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