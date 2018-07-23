Число бедных в России сократилось впервые за последние пять лет

Количество находящихся за чертой бедности россиян в 2017 году сократилось на 200 тысяч по сравнению с показателем 2016 года. Таким образом, уровень бедности в России снизился впервые за последние пять лет, пишет «РИА Новости»

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума по результатам прошлого года составило 19,3 миллиона, или 13,2% от общей численности населения. Годом ранее за чертой бедности находилось 13,3% жителей страны.

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При этом размер прожиточного минимума в январе—марте этого года вырос с 9 828 до 10 088 рублей.

По мнению представителей федерального министерства труда, к снижению уровня бедности в России могла привести реализация программы оказания государственной помощи малоимущим гражданам по социальному контракту. Данная практика направлена на стимулирование малообеспеченных россиян к преодолению трудной жизненной ситуации, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2018 года за чертой бедности оказались 11,7% нижегородцев. К слову, сейчас средняя зарплата нижегородцев выросла на 6,3%.