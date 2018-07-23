Ещё
Число бедных в России сократилось впервые за последние пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число бедных в России сократилось впервые за последние пять лет 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Количество находящихся за чертой бедности россиян в 2017 году сократилось на 200 тысяч по сравнению с показателем 2016 года. Таким образом, уровень бедности в России снизился впервые за последние пять лет, пишет «РИА Новости».
По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума по результатам прошлого года составило 19,3 миллиона, или 13,2% от общей численности населения. Годом ранее за чертой бедности находилось 13,3% жителей страны.
Читайте также
Россиян будут увольнять в связи с утратой доверия
При этом размер прожиточного минимума в январе—марте этого года вырос с 9 828 до 10 088 рублей.
По мнению представителей федерального министерства труда, к снижению уровня бедности в России могла привести реализация программы оказания государственной помощи малоимущим гражданам по социальному контракту. Данная практика направлена на стимулирование малообеспеченных россиян к преодолению трудной жизненной ситуации, отмечают в ведомстве.
Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2018 года за чертой бедности оказались 11,7% нижегородцев. К слову, сейчас средняя зарплата нижегородцев выросла на 6,3%.
Фото: ptzgovorit.ru
Vgoroden.ru: последние новости
Нижегородцы взяли больше 12 тысяч ипотечных кредитов с начала года 12 регионов России не поддержали повышение пенсионного возраста Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу предложено увеличить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога220
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину59
Дачники будут жить по новым правилам127
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет18
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор324
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение