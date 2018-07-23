На Ямале растёт популярность потребительских кредитов

23 июля 2018 года, Салехард — Жители Ямала стали в 1,5 раза чаще брать потребительские кредиты. При этом средний чек кредита увеличился на 20% и превысил 410 тысяч рублей. Всего в регионе Сбербанком в первом полугодии 2018 года было выдано потребительских кредитов на сумму более 7 млрд рублей, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

По словам Романа Дубинского, управляющего Салехардским отделением Сбербанка, эта тенденция связана со снижением ставок по кредитам, а так же не малую роль сыграло упрощение условий и способов выдачи займа. Теперь можно оформить кредит не выходя из дома достаточно воспользоваться мобильным сервисом. Управляющий Салехардским филиалом банка уверяет, что компания стремится перевести максимум своих сервисов в электронный формат.

Источник прервью: ok.ru