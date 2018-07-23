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Более 830 тысячам должников по алиментам ограничили выезд из России
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Более 830 тысячам должников по алиментам ограничили выезд из России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из РФ, благодаря этой мере приставы за пять месяцев 2018 года взыскали более 240 миллионов рублей с нерадивых родителей, сообщает ФССП России.
Всего за указанный срок приставы добились выплаты 5 миллиардов рублей долгов по алиментам.
"За пять месяцев 2018 года в розыске находились свыше 70 тысяч алиментщиков, из них уже найдены более 20 тысяч родителей. В Пограничной службе ФСБ России на исполнении находилось 837,4 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников по алиментам. В результате родителями погашена задолженность по алиментам на общую сумму порядка 243,5 миллиона рублей", — говорится в материалах ФССП к круглому столу по вопросам взыскания алиментов.
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