Более 830 тысячам должников по алиментам ограничили выезд из России

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из РФ , благодаря этой мере приставы за пять месяцев 2018 года взыскали более 240 миллионов рублей с нерадивых родителей, сообщает ФССП России. Всего за указанный срок приставы добились выплаты 5 миллиардов рублей долгов по алиментам. "За пять месяцев 2018 года в розыске находились свыше 70 тысяч алиментщиков, из них уже найдены более 20 тысяч родителей. В Пограничной службе ФСБ России на исполнении находилось 837,4 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников по алиментам. В результате родителями погашена задолженность по алиментам на общую сумму порядка 243,5 миллиона рублей", — говорится в материалах ФССП к круглому столу по вопросам взыскания алиментов.