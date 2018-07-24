«Выдающимся» учителям доплатят

Российские учителя смогут получать премии за выдающиеся достижения, получившие общественное признание, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю: выплачивать ежегодно, начиная с 2018 года, одну тысячу премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в области образования (в педагогической деятельности) в размере 200 тысяч рублей каждая», — говорится в документе.
Премию планируется выплачивать по результатам конкурса, правом на участие в котором будут иметь преподаватели со стажем профессиональной деятельности не менее трех лет. Выплату премии будут осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, устанавливаемом правительством России.