Ещё
«Выдающимся» учителям доплатят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские учителя будут получать премии за выдающиеся достижения 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: PIXABAY.COM
Российские учителя смогут получать премии за выдающиеся достижения, получившие общественное признание, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю: выплачивать ежегодно, начиная с 2018 года, одну тысячу премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в области образования (в педагогической деятельности) в размере 200 тысяч рублей каждая», — говорится в документе.
Премию планируется выплачивать по результатам конкурса, правом на участие в котором будут иметь преподаватели со стажем профессиональной деятельности не менее трех лет. Выплату премии будут осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, устанавливаемом правительством России.
Парламентская газета: последние новости
Налог на движимое имущество отменят с 2019 года Что известно о реформе пенсионной системы Накопить на старость можно самостоятельно и с выгодой
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну407
Дело о госизмене начинает разрастаться132
Россия на дне: как поделят Каспий22
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Украинский политик лично проверил Крымский мост185
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение