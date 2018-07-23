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Финансисты рассказали, как формировать чек при использовании подарочных карт
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Финансисты рассказали, как формировать чек при использовании подарочных карт 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
Налоговая служба выпустила рекомендации с конкретными примерами по формированию чека при использовании покупателем подарочной карты.
На примере организации, применяющей основную систему налогообложения, подробно разобраны четыре случая оформления фискальных документов при применении подарочного сертификата, а именно:
приобретение товара в полной сумме подарочной карты наличными средствами; оплата товара частично подарочным сертификатом, частично — банковской картой; покупка товара по цене, меньшей, чем указано в подарочной карте, без права использования остатка средств по сертификату в дальнейшем; в меньшей сумме, чем дает сертификат, но с правом использования его в размере остатка.
Письмо ФНС России от 03.07.2018 № ЕД-4-20-12717 «О направлении методических указаний»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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