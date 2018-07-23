«При изменении пенсионной системы необходимо учитывать географическое положение каждого региона»

Пенсионная реформа нужна, однако к ее реализации нужно подойти взвешенно, с учетом пожеланий и поправок в предложенный законопроект от депутатов Законодательного собрания, общественников и активных граждан. Так считает директор автономной некоммерческой организации образования и права «Новосибирский центр медиации» Роман Бубенов.

«Деньги, которые сейчас получают пенсионеры, не покрывают необходимых расходов — на содержание жилья и просто на достойное проживание (продукты, одежда, посещение театров и музеев и т.д.), — говорит Роман Бубенов. — Но для того чтобы уже сейчас закладывать увеличение пенсионных отчислений, необходимо увеличивать отчисления от работающих. С учетом того, что сейчас на 6 пенсионеров приходится 5 работающих, повышение отчислений может привести к уходу в «черные» заплаты».

Помимо повышения пенсионного возраста, есть и другие варианты, в том числе идея самостоятельного создания пенсионных накоплений где-либо, например, на своем счете в банке.

«Если исходить из зарплаты в среднем 35 тысяч рублей и отчислений по 10% в месяц, то за длительный период времени в принципе может накопиться неплохая сумма, — рассуждает Роман Бубенов. — Но с учетом сложной социально-экономической составляющей мы не всегда можем предсказать будущие инфляционные процессы, цены на продукты, бензин, ЖКХ. Нет гарантии, что человек не будет вынужден потратить ранее накопленные деньги. Еще вариант — страхование. Но после распада СССР эта практика в России не нашла широкого применения, как, например, сейчас в европейских странах».

Роман Бубенов считает — необходим взвешенный подход, он солидарен с мнением Президента РФ, что необходимо собрать все предложения по пенсионной реформе: «Надо ли повышать пенсионный возраст? Надо, потому что иного выхода нет. Другой вопрос — как это делать? Необходимо уточнить, каким должен быть переходный период, необходимо учитывать географическое положение каждого региона. Я считаю, что пенсионная система должна быть градирована в зависимости от региона, с учетом доли количества молодежи на данной территории. С учетом этих факторов можно будет определить переходный период и ставки пенсионных отчислений. Сам процесс должен быть тщательно продуман. Каким образом будет происходить увеличение пенсии? Кто и как будет делать пенсионные отчисления и как пенсионный фонд будет распоряжаться этими деньгами? Думаю, что второе чтение законопроекта будет достаточно серьезным, потому что будет внесено много поправок. Много поправок, обращений вносится от депутатов Законодательного собрания, от общественников, от активных граждан. Самое главное — чтобы люди понимали: их слышат, что их мнения учитывают».

«И «Единая Россия» , и оппозиционные фракции сформулировали достаточное количество предметных вопросов к правительству, а кабинет министров выразил готовность предоставить дополнительную информацию и расчеты, — говорит Дмитрий Бадовский. — Дума и правительство в ближайшие месяцы, в том числе в процессе подготовки проекта бюджета на следующий год и трехлетний период, смогут более точно понять возможности уточнения отдельных параметров реформы. Также период приема поправок ко второму чтению увеличен более чем в два раза — с 30 до 65 дней. Это позволит более тщательно обсудить реформу, ее параметры, необходимые дополнительные меры, которые могут сопровождать изменения в пенсионном законодательстве на рынке труда, в области сохранения имущественных и иных социальных льгот для пожилых».

Напомним, что Президент России Владимир Путин высказался на тему изменения пенсионного законодательства в плане повышения пенсионного возраста — впервые после того как данный законопроект поступил в Госдуму РФ. Обсуждение реформы будет проходить во втором и третьем чтениях вплоть до 24 сентября.

Президент признал, что перемены в этой сфере действительно назрели, однако отметил, что окончательного решения пока нет. Можно ничего не предпринимать в этом направлении и сейчас — у экономики страны есть возможность поддерживать пенсионную систему в ее нынешнем состоянии «в течение пяти, шести, семи и даже, может быть, десяти лет», заметил российский лидер. Однако это, по его мнению, только отодвинет решение проблемы.

Путин напомнил, что сегодня на пятерых пенсионеров приходится шесть работающих, со временем цифры могут сравняться и тогда пенсионная система может рухнуть, а резервы — истощиться. При этом Владимир Путин подчеркнул, что окончательного решения еще нет, а проект закона принят только в первом чтении. «Давайте, еще раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов», — резюмировал он.