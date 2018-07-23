Минфин облегчит условия покупки ОФЗ для населения

Минфин России подготовил изменения в условия продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, так как развитие этого рынка с сохранением текущих условий невозможно, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак

"Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда", — подчеркнул он.

" [Мы] посчитали возможным облегчить условия вхождения в этот инструмент. Опыт граждане накопили, реклама была, может быть, еще раз рекламу запустим, и банки накопили опыт. Потом мы собираемся освободить граждан от необходимости платить комиссию банкам. Все эти меры, может быть, повысят спрос", — рассказал Сторчак.

Минфин расширяет круг банков-агентов по продаже ОФЗ для населения с двух до четырех за счет включения в список Почта банка и Промсвязьбанка

"Круг банков мы расширим ровно вдвое. Было два (Сбербанк и ВТБ 24 — прим. ТАСС), станет четыре. Мы исходим из того, что это Почта банк и банк Петра Фрадкова — Промсвязьбанк. У них приличная филиальная сеть. Почта банк уже давно активно работает с нами по линии финансового образования. Сотрудничество с Минфином по ОФЗ-н является естественной средой обитания", — отметил Сторчак.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев, третий транш был запущен в начале сентября. В марте этого года Минфин разместил новый выпуск.

Аналитики инвесткомпании "Регион" отмечали, что каждый новый выпуск ОФЗ-н продается хуже предыдущего. По их данным, на конец второго квартала объем проданных ОФЗ-н из последнего выпуска составил 6,973 млрд рублей по номинальной стоимости (46,5% от объема выпуска).