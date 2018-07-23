Минфин облегчит условия покупки ОФЗ для населения 

Минфин России подготовил изменения в условия продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, так как развитие этого рынка с сохранением текущих условий невозможно, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
"Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда", — подчеркнул он.
" [Мы] посчитали возможным облегчить условия вхождения в этот инструмент. Опыт граждане накопили, реклама была, может быть, еще раз рекламу запустим, и банки накопили опыт. Потом мы собираемся освободить граждан от необходимости платить комиссию банкам. Все эти меры, может быть, повысят спрос", — рассказал Сторчак.
Минфин расширяет круг банков-агентов по продаже ОФЗ для населения с двух до четырех за счет включения в список Почта банка и Промсвязьбанка.
"Круг банков мы расширим ровно вдвое. Было два (Сбербанк и ВТБ 24 — прим. ТАСС), станет четыре. Мы исходим из того, что это Почта банк и банк Петра Фрадкова — Промсвязьбанк. У них приличная филиальная сеть. Почта банк уже давно активно работает с нами по линии финансового образования. Сотрудничество с Минфином по ОФЗ-н является естественной средой обитания", — отметил Сторчак.
Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев, третий транш был запущен в начале сентября. В марте этого года Минфин разместил новый выпуск.
Аналитики инвесткомпании "Регион" отмечали, что каждый новый выпуск ОФЗ-н продается хуже предыдущего. По их данным, на конец второго квартала объем проданных ОФЗ-н из последнего выпуска составил 6,973 млрд рублей по номинальной стоимости (46,5% от объема выпуска).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале этого года поручил Минфину увеличить объем размещения ОФЗ-н до 100 млрд рублей в год. Для стимулирования спроса Минфин планирует изменить условия обращения и продажи бумаг, говорил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.