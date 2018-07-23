Россияне закупились тазиками

Традиционное отключение горячей воды по всей России для профилактических работ спровоцировало рост спроса на водонагреватели, бойлеры, ведра и тазики. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Юла», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру»

«Самыми востребованными у жителей городов, столкнувшихся с отключением горячего водоснабжения, стали тазики. Их продажи на "Юле" с начала лета увеличились в два раза. По сравнению с началом года выросла и их средняя цена — на 40 процентов, до 800 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

На втором месте по уровню роста спроса оказались водонагреватели. За два летних месяца продажи этого товара выросли в 1,7 раза. Продажи бойлеров выросли на 28 процентов, при этом средние цены на бойлеры и нагреватели практически не изменились.