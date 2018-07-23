Ещё
Россияне закупились тазиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне закупились тазиками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Традиционное отключение горячей воды по всей России для профилактических работ спровоцировало рост спроса на водонагреватели, бойлеры, ведра и тазики. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Юла», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».
«Самыми востребованными у жителей городов, столкнувшихся с отключением горячего водоснабжения, стали тазики. Их продажи на "Юле" с начала лета увеличились в два раза. По сравнению с началом года выросла и их средняя цена — на 40 процентов, до 800 рублей», — говорится в сообщении сервиса.
На втором месте по уровню роста спроса оказались водонагреватели. За два летних месяца продажи этого товара выросли в 1,7 раза. Продажи бойлеров выросли на 28 процентов, при этом средние цены на бойлеры и нагреватели практически не изменились.
Чаще всего товары, необходимые для разогревания воды, покупали жители Красноярска, Омска, Владивостока, Волгограда, Нижнего Новгорода, Липецка и Ставрополя. Выше всего средние цены на тазики и прочие товары оказались в Екатеринбурге и Ставрополе, ниже всего — в Тюмени, Калининграде и Волгограде.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор510
Дачники будут жить по новым правилам129
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину19
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России133
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение