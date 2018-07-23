Быть ли референдуму о повышении пенсионного возраста в России?

Центризбирком сообщил, что до конца недели решит, соответствует ли закону вопрос, который сформулировали в КПРФ для вынесения на референдум. Европейский опыт показывает, что даже в тех немногих странах, где тема пенсионного возраста доходила до плебисцита, решения, принятые на референдумах, в итоге не влияли на политику правительства в этом вопросе.

Борцы с пенсионной реформой имели успех лишь в Швейцарии . Там на референдуме отклонили предложение о повышении пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Но эту страну можно смело выносить за скобки: решать на уровне плебисцита чуть ли не любой вопрос — в политических традициях швейцарцев.

Против повышения пенсионного возраста пытались всенародно голосовать в Словении . Граждане идею более позднего выхода на заслуженный отдых, естественно, не поддержали, но правительство все равно повысило пенсионный возраст.

Италии, Греции на референдум выносили целый пакет мер жесткой экономии. Греки не согласились, но на практике получили еще более жесткий сценарий. Во Франции Дании , Германии народ никто не спрашивал. С протестами и местами даже с беспорядками возраст подняли решением правительств этих стран.

Для того чтобы провести референдум в России , его инициаторы должны организовать собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов страны (то есть минимум в 43 регионах). После и в случае успешной регистрации подгрупп проводится собрание их уполномоченных. Далее в течение 45 дней необходимо собрать не менее двух миллионов подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тысяч подписантов. После этого подписи должны проверить. Все это очень сложно, говорит заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции Вадим Виноградов

Вадим Виноградов заведующий кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции «Есть инициативная группа с рядом подгрупп. Все это должно быть, должны соблюдаться все сроки, все процедуры, составление протоколов. То есть граждане не могут просто пойти куда-то и сдать эту подпись. К ним должна обратиться инициативная группа, каким-то образом донести до них информацию об этой инициативе, и, соответственно, они должны, если хотят, поставить свою подпись за выдвижение этого вопроса на референдум. То есть во многом организационная ответственность лежит на этой инициативной группе».

Инициаторами выступают коммунисты — представители системной оппозиции. Но до сбора подписей может и не дойти. В КПРФ хотят вынести на референдум следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По словам юристов, точная формулировка — это самое важное: завернуть идею любого плебисцита можно именно на этом этапе. Тем более что вопросы, связанные с бюджетом, выносить на референдум в России запрещено напрямую. Очевидно, что в случае с пенсионной реформой вопрос можно прочитать и так: «С какого возраста граждане России должны начать получать бюджетные деньги?»

Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности «Юридические коллизии мы можем сразу оставить, потому что если будет желание что-то объяснить, обязательно найдут и обязательно объяснят. На то и юристы, чтобы найти обоснование любому решению. Я уверен, что компетенции юристов хватит для того, чтобы обосновать вынос или невынос на референдум, в зависимости от политической конъюнктуры. Поэтому ключевой вопрос — нужен ли референдум исполнительной власти. Я лично уверен, что никакого референдума не будет. Это не означает, что судьба уже решена, но я не вижу необходимости в референдуме».

Другими словами, президент, который пока высказался по поводу пенсионной реформы очень осторожно, в любой момент может смягчить формулировки или даже наложить вето на соответствующий законопроект — инструменты есть. Референдум же лишь подогреет тему, чего действующей власти точно не нужно.

Зато, возможно, открывшаяся дискуссия по этому вопросу наконец-то заставит правительство понятно объяснить гражданам, с какой целью оно хочет повысить пенсионный возраст, с помощью конкретных расчетов показать, какой будет пенсия россиян, если пойти на этот непопулярный шаг, и что будет с пенсией, если этого не делать. В конце концов, те же жители Швейцарии на очередном референдуме отказались от того, чтобы всей страной просто так получать от государства по 2,5 тысячи долларов ежемесячно. Швейцарцам рассказывают о проблеме со всех сторон.