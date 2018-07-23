Совкомбанк открыл новый мини-офис в Артеме Приморского края

Как рассказали в банке, в новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, ипотека, кредитные карты, в также карты беспроцентной рассрочки «Халва».

В офисе установлены два банкомата, в том числе устройство с cash-in.

Отделение работает ежедневно: по будням — с 9:00 до 19:00, по выходным — с 10:00 до 19:00, перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.