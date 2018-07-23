Как пенсионер за два дня потерял на бирже миллионы

Пенсионер-«трейдер» за два дня потерял на бирже миллионы

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Российский пенсионер потерял за два дня все свои накопления — несколько миллионов рублей. 66-летний мужчина поверил рекламе трейдинг-компании «FTO-капитал» и решил заставить деньги «работать».

«Папа, будучи в преклонном возрасте — 66 лет, до сих пор работает… К этой весне ему удалось накопить несколько миллионов рублей, которые он держал на счетах в Сбербанке и Райффайзенбанке. Но тут он послушал про предстоящую пенсионную реформу, вспомнил славный 1991-й, когда все накопления в Сбере превратились в прах, и решил пристроить свой горшочек с золотом понадежнее. А еще лучше — заставить горшочек поработать. А то продолжительность жизни растет как на дрожжах, и цены в магазинах от нее не отстают. И содержать всех иждивенцев как-то надо. А, еще реклама трейдеров везде», — рассказала в Facebook дочь пострадавшего Анна Рыбчинская.

Мужчина положил на счет небольшую сумму, ему удалось получить прибыль в 100 долларов и вывести ее.

"Потом с папой поработал ведущий брокер, волк валютного рынка и бог клиентской поддержки. Он рассказал папе, что сейчас все его капиталы срочно удвоятся — это в самом худшем случае… Короче, за два дня папа под неусыпным контролем ведущего менеджера FTO-Capital и при вялом содействии сотрудников Сбербанка и Райффайзенбанка избавился от всех своих накоплений", — продолжила блогер.

На этом история не закончилась. «Ведущий брокер» продолжил звонить пожилому человеку, утверждая, что тот неизвестно почему остался должен компании. Мужчина занял денег у знакомых и перевел «трейдерам» на счет. Но позже осознал, что стал жертвой мошенников и обо всем рассказал родным.

«В сухом остатке: компания под названием FTO-capital, лучший трейдер-брокер-платформа-ваши инвестиции-наше будущее, не имеет никакого российского юрлица. Бабло со свистом улетело на счета в Болгарию и Лондон. В налоговой не зарегистрированы. Связаться с ними можно через форму на сайте — не сомневайтесь, вам обязательно ответят. На претензию, отправленную по мылу на адрес поддержки, пришло письмо о том, что чудо-брокер продал свой бизнес другому чудо-брокеру, и все претензии теперь туда. Адреса, конечно, не указано. Вход в личный кабинет на сайте заблокирован», — добавила девушка.

В Сбербанке и Райффайзенбанке заявили, что ничем не могут помочь. Но пообещали попробовать оспорить операции в платежных системах Visa и Mastercard.

Рыбчинская обратилась в МВД Следственный комитет . Но, по ее словам, ведомства две недели «вяло перепихивали заявление о мошенничестве друг другу». Уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Девушка подчеркивает — в интернете действительно много рекламы «трейдер-брокер-платформ», и Роскомнадзор никак на это не реагирует.

По ее словам, отец очень тяжело пережил потерю денег.

«Берегите родителей, прямо смотреть жалко на них после такого», — поделилась Анна.

«Капитализм начинался с бандитизма»

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Павел Медведев считает, что у пострадавшего вряд ли получится вернуть свои деньги.

"Шансов вернуть деньги практически нет. Как и нет способа узнать, надежная ли компания предлагает вам брокерские услуги. На самом деле, в России есть только один способ сохранить средства, если их, к счастью, избыток. Это депозит в банке. Причем надо внимательно следить за тем, чтобы ни в какой момент времени в одном банке не было больше ваших денег, чем миллион 400 тысяч. Абсолютно на всех счетах и депозитах, которые в этом банке есть. Потому что есть закон о страховании вкладов — это единственная надежная опора. Этот закон 15 лет работал как часы и ни разу ни одного сбоя не допустил", — рассказал он «Ридусу».

По словам эксперта, в США люди действительно могут обеспечить себе достойную старость, вкладывая деньги, к примеру, в облигации IT— или нефтяных компаний. Но в России под маской брокеров и трейдеров чаще всего скрываются мошенники.

«Частное пенсионное обеспечение в Америке до такой степени хорошо работает, что граждане, выйдя на пенсию, оказываются хорошо обеспечены. Они могут путешествовать и радоваться жизни. Но не потому, что они очень умные, а потому что они 300 лет постригали свой газон. Капитализм у них начинался с бандитизма, ничуть не менее хамского, чем у нас, Но только это было 300 лет назад. С тех пор люди многому научились, сформировалась этическая норма», — отметил Медведев.

Финансовый омбудсмен уверен — государство должно заниматься финансовым просвещением населения, но пока ничего хорошего из этого не получается. А сайт, созданный Центробанком специально для этой цели, иногда наоборот вводит людей в заблуждение.

"Есть специальный сайт Центрального банка fincult.info. На этом сайте обманывают граждан. Там явно неверная информация. Ну, например, там утверждают, что можно отбояриться от навязанной страховки. Но попробуйте это сделать. Банк прессует граждан, которые берут кредит. Заставляет взять страховку. И они надеются, что на следующий день придут и откажутся от страховки. Дудки-с!" — объяснил эксперт.

Собеседник «Ридуса» считает, что запретить рекламу подобных платформ в интернете не получится — в ней заинтересованы «Яндекс» Google и другие поисковые системы.

«Даже если эти сайты не будут регистрировать в России, они будут регистрироваться в других странах. Еще могут и сделать на этом рекламу — мол, бедным пенсионерам не дают заработать, не пускают этот сайт в Россию», — заключил омбудсмен.

На сайте FTO указано, что это «лидирующая компания, которая помогает трейдерам работать на валютном рынке» и «ведущим брокером в сфере онлайн-торговли».

Тем временем в интернете появляются отзывы и от других пострадавших от FTO-capital.